Bebida antiga tem um apelo retrô na Coreia do Sul

Chang W. Lee e Mike Ives, The New York Times - Life/Style

SEUL, Coreia do Sul - Jeong Mi-hee, empresária sul-coreana, costumava comprar muito uísque nos aeroportos por onde passava. Quando a pandemia do coronavírus impediu suas viagens, ela começou a prestar mais atenção às bebidas locais das quais já tinha se esquecido.

A melhor que encontrou foi o makgeolli, vinho de arroz coreano de aparência turva com um sabor levemente azedo. Jeong gostou tanto que, depois de estudar técnicas antigas de fermentação com um especialista, decidiu começar uma fabricação própria. "Minha vida com o makgeolli começou com o coronavírus!", disse recentemente Jeong, de 41 anos, em uma loja de bebidas de Seul dedicada às bebidas alcoólicas tradicionais da Coreia.

Jeong faz parte de um grupo cada vez maior de sul-coreanos que começaram a produzir o makgeolli e uma das muitas pessoas ao redor do mundo que se interessaram pela fabricação caseira durante a pandemia.

O ressurgimento do makgeolli artesanal da Coreia do Sul tem se dado há pelo menos uma década, mas a popularidade da bebida ganhou uma nova dimensão durante os bloqueios da covid, à medida que os consumidores passaram a encomendar garrafas de pequenos lotes on-line e trocar receitas de bebidas nas redes sociais.

"Produzir makgeolli me ajudou a passar o tempo quando não podíamos sair muito de casa por causa da Covid. Aprender sobre os ingredientes de comidas tradicionais e sobre o makgeolli ajuda a entender melhor o mundo que nossos ancestrais habitavam", comentou Lee Young-min, de 35 anos, morador de Seul aficionado por makgeolli que posta sobre comidas e licores tradicionais no Instagram.

Uma arte perdida

O makgeolli, também conhecido como makkolli, é feito de arroz fermentado e nuruk, uma massa de fermento. O processo de produção pode ser tão complexo quanto o de uma cerveja belga ou de um saquê natural, explicou Alice Jun, produtora de makgeolli em Nova York que estudou o ofício em Seul.

Os coreanos produzem makgeolli caseiro há séculos. A bebida foi proibida durante uma brutal ocupação japonesa da Península Coreana, que durou 35 anos e terminou em 1945. Parte da produção foi retomada depois que a Guerra da Coreia terminou em 1953, mas foi proibida novamente quando o governo de Seul teve de combater a escassez de grãos durante o período pós-guerra.

Na década de 1950, as autoridades pediram aos produtores que usassem batatas, e não arroz, para produzir o soju, outro tipo de licor tradicional coreano, segundo um livro recente sobre soju escrito por Hyunhee Park, professora de história da Universidade da Cidade de Nova York. Em 1965, a produção de bebidas alcóolicas à base de grãos foi totalmente banida, resultando em uma supressão ainda maior dos métodos tradicionais de destilação.

O makgeolli industrial começou a aparecer nos supermercados sul-coreanos depois que o governo suspendeu por completo as 0restrições na década de 1990. Mas, naquela altura, muitas pessoas no país haviam se esquecido de como era o sabor do vinho de arroz tradicional.

"A compreensão do makgeolli e do soju por parte das pessoas que cresceram na Coreia depois da guerra difere demais daquela que a população tinha antes da guerra", afirmou Jun, de 28 anos, que estudou com um especialista em Seul antes de começar a produzir sua marca, a Hana Makgeolli, no Brooklyn, durante a pandemia. "Não é que estejamos adotando uma nova abordagem; é que estamos valorizando as coisas tradicionais e dando destaque a elas no mundo da internet, das redes sociais e das marcas", disse, referindo-se à sua marca e às startups de produção de makgeolli que estão proliferando na Coreia do Sul.

Um novo mercado

A Coreia do Sul registrou 961 produtores de makgeolli em 2020, contra 931 no ano anterior e 898 em 2018. Pessoas do setor informam que a produção geral vem crescendo de forma constante, em parte porque o governo permitiu a venda on-line de álcool tradicional coreano em 2017. Alguns sites de compras on-line relataram picos de venda de makgeolli durante a pandemia. As marcas que vendem bebidas tradicionais na Coreia do Sul têm uma vantagem competitiva porque o governo limita as vendas on-line de qualquer outro tipo de álcool.

Até cerca de uma década atrás, a indústria de makgeolli da Coreia do Sul era dominada por grandes empresas, de acordo com Huh Shi-myung, produtor que administra a Escola Makgeolli e o Laboratório de Cultura Korea Sool, outro projeto educacional em Seul. Ele explicou que as pequenas startups emergentes de hoje em dia elevaram o nível de qualidade. "É tudo uma questão de sensibilidade individual e das escolhas feitas pela próxima geração de produtores."

Especialistas do setor dizem que a nova demanda por makgeolli é em grande parte impulsionada por jovens profissionais coreanos que veem a bebida - no passado conhecida principalmente como uma bebida de agricultores - como um marco do refinamento cosmopolita. Huh descreveu esse movimento como "newtro", gíria popular na Coreia do Sul que combina as palavras "new" (novo) e "retrô".

Han A-young, de 33 anos, ex-gestora de banco que criou uma produtora de makgeolli, a Hanayangjo, em Seul no ano passado, contou que suas garrafas são vendidas por cerca de US$ 10 a US$ 14 - mais do que o dobro do preço do makgeolli convencional encontrado em supermercados do país. Seus clientes não parecem se importar. "Eles pagam pelo sabor, independentemente do preço."

De volta ao básico

A onda de consumo de makgeolli na Coreia do Sul não está acontecendo apenas em Seul, a capital. A Geumjeong Sanseong Makgeolli, uma das produtoras mais conhecidas do país, fica perto de uma fortaleza do século XVIII na cidade de Busan, no sul.

Durante séculos, os moradores daquela região produziram o nuruk, que é uma massa de fermento, por meio de um processo tradicional que usa os pés para amassá-lo até formar discos que lembram uma massa de pizza. Depois que o governo proibiu álcool à base de grãos em 1965, eles passaram a esconder o nuruk em cavernas.

Huh, o produtor de Seul, disse que deu aulas sobre o makgeolli para mais de 700 alunos em 2020 e 2021, quase o dobro do número de matrículas pré-pandemia. Vários alunos deram início a uma produção própria assim que o curso terminou.

Uma delas foi Jeong, que também é florista. Ela comentou que sua marca, a Mi Hee Makgeolli, vendeu rapidamente todas as primeiras mil garrafas da produção iniciada no fim de 2020. O marketing foi feito essencialmente pelos clientes que postaram fotos do rótulo em redes sociais para ela. "Por causa da Covid-19, não era possível beber em restaurantes, mas os clientes queriam sinalizar que, de alguma forma, eram diferentes. Quando uma nova garrafa é criada, eles querem ser os primeiros a postar."

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times