Exército britânico quer recrutar jovens com 'falhas de caráter'

Palko Karasz, The New York Times

LONDRES - É madrugada num lar britânico. Em meio à escuridão, as luzes coloridas de um jogo eletrônico iluminam o rosto de um adolescente, com o olhar fixo na tela. "Não consigo tirá-lo do jogo", diz o pai dele. "Passa a noite inteira assim". A imagem, então, corta para mostrar soldados numa missão noturna, enquanto um narrador diz: "Resistência: não subestime essa qualidade".

Este é um dos muitos novos anúncios de recrutamento divulgados pelo exército britânico no mês passado, retratando como qualidades os rótulos depreciativos aplicados aos jovens. Em pronunciamento, o exército disse enxergar "compaixão nos 'sensíveis', confiança nos 'mimimi-llennials' e determinação nos 'maratonistas de games'".

Apelando às ansiedades das pessoas que vivem no mundo digital - e seus pais -, a campanha diz que traços frequentemente apontados pela sociedade como defeitos de caráter ou fraquezas podem ser considerados vantajosos no exército.

"Compreendemos a determinação deles em alcançar o sucesso e reconhecemos sua necessidade de um propósito maior, um trabalho em que possam fazer algo significativo", disse o major-general Paul Nanson, encarregado do recrutamento.

A campanha de recrutamento faz parte de uma iniciativa de 10 anos do exército britânico para manter suas operações em todo o mundo e desenvolver suas capacidades para o futuro. Mas, com os países europeus diante de uma crescente ameaça por parte da Rússia, a Grã-Bretanha e seus aliados da Otan se veem diante de restrições orçamentárias e um número cada vez menor de soldados de prontidão.

Em meados do ano passado, o exército tinha 5.600 soldados a menos do que o considerado necessário, principalmente entre as especialidades técnicas, e a meta de 112 mil soldados só será alcançada em 2020, de acordo com relatório do Gabinete Nacional de Auditoria. Como resultado, é possível que o exército "exija mais do pessoal existente para manter as operações, limitando sua capacidade de desenvolver as habilidades desejadas para o futuro".

Com o slogan "Seu exército precisa de você", a nova campanha publicitária evoca o recrutamento de mais de cem anos atrás, na época da Primeira Guerra Mundial, cujo lema era "Seu país precisa de você", impressa em cartazes mostrando o marechal de campo Lorde Kitchener, de bigode e expressão austera, apontando o dedo para o leitor.

A imagem do exército britânico enquanto força e empregador foi desgastada - a guerra no Iraque foi impopular, o número de soldados é atualmente baixo, e outras oportunidades de emprego são possíveis, com o desemprego num ponto historicamente baixo.

Além disso, os exames médicos, avaliações e entrevistas podem se estender por um ano antes que os recrutas possam iniciar o treinamento.

Um dos novos anúncios para a TV mostra uma mulher empurrando carrinhos de supermercado num estacionamento, enquanto as colegas comentam o quanto ela é lerda no trabalho. "Esse pessoal da geração Y é inútil", diz uma colega, antes de a imagem cortar para o cockpit de um helicóptero militar, com uma voz no rádio dizendo "Parece coisa de perfeccionista".

Alguns criticam a campanha por tentar explorar os jovens em momentos de estresse em vez de oferecer a eles oportunidades. Em meados do ano passado, de acordo com reportagem do Guardian, o exército pagou por anúncios nas redes sociais voltados para um público de 16 anos quando este recebia os resultados de um exame nacional indicando de poderiam avançar nos estudos.