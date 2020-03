Êxodo mexicano diminui população não documentada nos EUA

Miriam Jordan, The New York Times

LOS ANGELES — José cuidava dos filhotes com mamadeiras, 700 deles ao todo. Ele sabia reconhecer um novilho saudável pelo brilho dos olhos e pelo apetite. Orelhas caídas eram mau sinal. Sabia reconhecer a tosse dos bezerros. “Seu trabalho era fazer tudo que uma mãe faria para cuidar do filhote", disse Mary Kraft, que empregou José e o irmão dele, Juan, imigrantes do México, durante uma década na sua fazenda de laticínios Quail Ridge Dairy, no Colorado.

Então, há cerca de um ano, os irmãos informaram Mary que voltariam ao México. Tinham poupado o bastante para retomar suas vidas no país natal. A dupla está entre um crescente número de mexicanos que vem deixando os Estados Unidos nos anos mais recentes, parte de uma imigração invertida que ajudou a reduzir o número de imigrantes sem documentos ao nível mais baixo em mais de 15 anos.

Dados divulgados no fim de fevereiro pelo Centro de Estudos de Imigração mostram que havia 10,6 milhões de imigrantes vivendo ilegalmente nos EUA em 2018, número comparável aos 11,75 milhões de imigrantes que viviam no país em 2010, queda causada principalmente pelos mexicanos que retornam ao sul.

A população de mexicanos não autorizados nos EUA teve queda de 25% entre 2010 e 2018, de acordo com os novos números de imigração, em meio a deportações mais frequentes e melhorias na economia mexicana que incentivaram muitos a voltar para casa. E os mexicanos, maior grupo de estrangeiros vivendo nos EUA, não são o único grupo nacional a partir. A população de imigrantes não documentados vindos da Coreia do Sul caiu 22%, e a de poloneses, mais de 50% — voltando a países que vivem um período de prosperidade econômica.

“Antes, um grande número de trabalhadores mexicanos procurava os EUA, um país desenvolvido, em busca de oportunidades de emprego", disse Donald Kerwin, diretor executivo do Centro de Estudos de Imigração, com sede em Nova York, que analisa tendências e políticas ligadas à imigração internacional. “Essa dinâmica mudou significativamente nos anos mais recentes.”

Somente no Texas foi observado um aumento na população de imigrantes não documentados. Na Califórnia, essa população caiu para 2,3 milhões, recuo de 21% desde 2010. Em Nova York, o recuo foi de 25%, chegando a 684 mil indivíduos. Cerca de quatro milhões dos 10,6 milhões de imigrantes não documentados vivendo nos EUA em 2018 chegaram depois de 2010. Entre eles, dois terços, ou 2,6 milhões, entraram no país legalmente, mas não saíram após o fim de seus vistos. Muitos são de países asiáticos, como China e Índia.

Entre os que voltaram para casa estava o engenheiro de construção Mario, de 50 anos, que voltou ao Equador cinco anos atrás depois de passar 14 anos em Nova York. “Meu objetivo principal era garantir o ensino dos meus filhos", disse Mario, que não quis revelar o sobrenome. “Os dois têm diplomas universitários. Cumpri minha missão.” Nem todos voltam por vontade própria.

Depois de caírem para 65.332 no último ano do governo Obama, as deportações de pessoas do interior do país aumentaram, chegando a 85.958 no ano fiscal mais recente. A queda no número de imigrantes sem documentação está se tornando uma preocupação para empregadores nos setores da economia que dependem da sua mão de obra, como a agricultura.

“Investimos na formação dessas pessoas, que acabam desempenhando um papel importantíssimo nas nossas operações, e então elas vão embora", disse Mary, da fazenda de laticínios. “Perdemos esse conhecimento acumulado e temos que recomeçar com novos funcionários, mas não há novos funcionários para substituí-los.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL