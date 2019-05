Fãs fazem tatuagens de ‘Game of Thrones’ em ação comercial

Alex Marshall, The New York Times

LONDRES - Rebecca Gosnell, 24, esperava do lado de fora do Circle, estúdio de tatuagem em Londres, para fazer sua primeira tatuagem. Seria da espada chamada Agulha, da série Game of Thrones, de grande sucesso da televisão. Na série, um épico de fantasia produzido pela HBO que chegou ao fim no dia 19 de maio, essa espada pertence a Arya Stark, uma jovem que tenta defender seu lugar em um universo masculino, não muito diferente da própria Rebecca. Mas havia também um motivo mais simples por trás da decisão de tatuar o desenho: “É de graça", disse ela.

Rebecca foi uma das cerca de 30 pessoas, em sua maioria mulheres entre os 20 e os 30 anos, formando fila para tatuar imagens inspiradas em Game of Thrones, oferecidas em abril como parte de uma promoção do serviço britânico de streaming NOW TV. Muitos na fila esperando pelas tatuagens gratuitas falaram apaixonadamente a respeito do quanto “Game of Thrones” lhes servia de inspiração.

“São muitos os azarões entre os personagens da série, que são muito maltratados pela vida e pelos outros, o que os obriga a se defenderem", disse Rebecca. Ela sofreu bullying, e estava superando o término de um relacionamento difícil, acrescentou. Encontraria força vendo a imagem da espada tatuada em si, disse.

Tatuagens inspiradas em “Game of Thrones” não são novidade, de acordo com a tatuadora australiana Lauren Winzer, que as desenhou para a promoção da NOW TV. Os visitantes do Circle podiam escolher entre 16 desenhos dela, incluindo frases como “Winter is coming” ("O inverno está chegando") e uma imagem do famoso trono de ferro do programa. Mais de seis mil pessoas se candidataram às 50 vagas, disse uma porta-voz da NOW TV.

“É algo de que as pessoas gostam, algo com que se identificam", respondeu Lauren, indagada a respeito do motivo que levava tantos a desejarem tatuagens inspiradas em Game of Thrones. No estúdio Circle, a maioria dos pedidos de tatuagens estava ligada aos dragões.

Esperando na fila, Johnny Hargis, 23 anos, disse que tatuaria o símbolo real de Daenerys Targaryen no braço. Hargis explicou que, no programa, Daenerys Targaryen liberta os escravos, e “luta para esmagar o sistema opressivo da monarquia". “Isso significa muito para mim", disse ele.

Mas ele acrescentou que não era contra a rainha britânica. Daenerys Targaryen não era “contra a monarquias, e sim a opressão em geral", disse ele. “A luta contra a injustiça é muito inspiradora.” Ashleigh Quelch, 25 anos, engenheira de manutenção da indústria automobilística, saiu com o desenho de uma estrela de sete pontas no pulso.

Ela disse ter escolhido uma tatuagem mais sutil, menos ligada à série. “Entendo as pessoas que tatuam imagens de filmes, bandas e coisas do tipo, mas acho um pouco óbvio", disse ela. “Esse desenho tem mais classe.” Na opinião dela, por que as pessoas ficaram tão obcecadas com o seriado? “É apenas uma novela superproduzida… com dragões", disse ela, acrescentando que o público se identifica com os personagens.

Mas a série também funciona como simples escapismo. “Li algo interessante outro dia", disse Ashleigh: “Nascemos 100 anos atrasados para explorar a Terra, e 100 anos adiantados para explorar o espaço. Estamos em um entediante ponto médio. Felizmente, tivemos Game of Thrones para nos distrair". / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL