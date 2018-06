Festividades são vistas como desvios ao caminho de Buda

Maria Abi-Habib, The New York Times

COLOMBO, SRI LANKA — Enquanto os cingaleses se preparavam para celebrar o Vesak, feriado que, no início deste mês, celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, o governo balançava a cabeça com um severo não. As celebrações haviam se tornado indulgentes demais, advertiu um comunicado oficial.

A comemoração deve ser um momento de oração e meditação, não de diversão e jogos, declarou em março o ministro de Buda Sasana, um departamento do governo dedicado ao budismo. O ministro proibiu os pandols, grandes ilustrações que retratam a vida de Buda com tinta brilhante e luzes de néon, os quais custam centenas de dólares, levam horas para serem construídos e são jogados fora logo depois do feriado.

O clamor contra a proibição surpreendeu o ministro. As partes então chegaram a um acordo: o primeiro dia do Vesak seria reservado às orações, o resto da semana seria mais livre e leve. E, sim, os pandols seriam permitidos. Mas só no segundo dia.

A diversão, os excessos e as extravagâncias continuariam tendo seu espaço.

A disputa pela alma do Vesak reflete as tensões sobre o lugar da religião no Sri Lanka, cuja população é 70% budista. Os pandols se tornaram símbolo de uma classe crescente de cingaleses que estão se afastando da religião e adotando um estilo de vida mais voltado ao consumo. As festividades se tornaram oportunidades para o marketing corporativo.

O Vesak é celebrado no Sri Lanka quando a primeira lua cheia de maio surge no céu. Os budistas de toda a Ásia celebram o feriado, que pode cair em épocas diferentes, dependendo do calendário utilizado por cada país. Também conhecido como “aniversário de Buda”, o Vesak é uma das festas mais importantes da religião.

No primeiro dia do Vesak, os devotos, vestidos de branco, se reunem nos templos de todo o Sri Lanka ao romper da aurora, rezando, queimando incenso e oferecendo flores para as estátuas de Buda.

O templo de Gangaramaya, no coração de Colombo, reuniu a elite urbana, aqueles que são descritos como mais “socialmente budistas”.

Ao redor do templo Gangaramaya, havia prêmios em dinheiro para as melhores lanternas, um elefante adornado à frente de uma procissão e dançarinos tradicionais vestindo pesados colares feitos de flores de metal entrelaçadas com cota de malha.

Conforme a noite se aproximava, bandas tocavam músicas e barracas de comida ofereciam bebidas e lanches de graça, embora grandes empresas de alimentos e bebidas também vendessem seus produtos.

Os religiosos budistas denunciam os excessos em torno de uma festa em homenagem a um homem que trocou a fortuna da família por uma vida ascética. Eles argumentam que as festividades, tal como agora celebradas em templos como Gangaramaya, muitas vezes não conseguem promover as tradições budistas de simplicidade e a busca por uma vida dedicada à satisfação espiritual, e não à aquisição de bens materiais que, segundo eles, deixam a alma pesada.

“Queremos que as pessoas se concentrem no nascimento do Senhor Buda, na espiritualidade”, disse Piyal Kasthurirathne, religioso budista. “Isso não pode se tornar uma religião do Mickey Mouse”./ Arthur Wamanan contribuiu com a reportagem