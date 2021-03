Fornadas pequenas: deliciosas e sem desperdício

Erin Jeanne McDowell, The New York Times - Life/Style

Quando Mike Johnson fez produtos assados em pequena quantidade em sua cozinha, no início de 2020, a intenção era diminuir a quantidade de fermento e farinha, já que eram duas coisas difíceis de achar no início da pandemia.

"Foi uma maneira de racionar os ingredientes. E continuei com isso, porque, para muitas pessoas, inclusive para mim, as fornadas pequenas fazem muito mais sentido!", disse Johnson, de 28 anos, autor do livro "50 Standout Bar Recipes for Every Occasion" (50 receitas de bar especiais para todas as ocasiões, em tradução livre), lançado em 2020 pela editora Page Street, e redator do blog Mike Bakes NYC.

Johnson simplificou ainda mais algumas de suas receitas ao eliminar equipamentos que eram necessários originalmente. Sua receita de rolinho de canela, por exemplo, que rende apenas quatro unidades, é feita totalmente à mão.

Apesar de tudo, 2020 foi o ano em que muitas pessoas começaram a preparar alimentos assados, e também foi o início de uma pequena tendência: as fornadas pequenas. Estimulados pela necessidade e, em seguida, pelos pedidos de leitores e seguidores no Instagram, autores de livros de receita começaram a criar versões em menor escala de biscoitos, bolos e cookies, perfeitas para quem quer fazer um projeto na cozinha, mas não precisa de um grande lote.

Michelle Lopez, de 33 anos, autora do livro Weeknight Baking: Recipes to Fit Your Schedule (Assando durante a semana: receitas que cabem na sua agenda, em tradução literal), publicado pela editora Simon & Schuster, em 2019, e redatora do blog Hummingbird High, começou a limitar a receita para servir apenas sua família de duas pessoas. "Comecei a compartilhar as receitas no Instagram e no blog. Foi então que elas estouraram", contou Lopez.

Sua receita de muffin de mirtilo, inspirada no muffins gigantes da Levain Bakery, em Nova York, dá para quatro pessoas. Sua rosquinha ube mochi assada é suficiente para seis, e o bolo Funfetti em forma de pão serve de duas a quatro pessoas, dependendo de como você cortá-lo (e de quanto você goste de bolo).

"Adoro cozinhar, mas vivo sozinha com meu marido. No ano passado, as fornadas pequenas se tornaram uma válvula de escape criativa para fazer o que eu queria, sem ficar incomodada com as sobras. Tenho algumas receitas para fornadas pequenas que faço há anos, mas a predileta em casa são os biscoitos de soro de leite coalhado, que só rendem quatro biscoitos (gigantes, é claro), e que geralmente comemos com manteiga ou molho.

Mas, antes de ir à cozinha e diminuir a receita do bolo de chocolate da sua tia-avó, não se esqueça de que encolher a fornada muitas vezes significa fazer mais do que cortar os ingredientes pela metade. Às vezes você precisa encontrar soluções para questões complicadas, como usar meio ovo (use só a gema), ajustar os tempos de descanso da massa e de cozimento (confira desde cedo e muitas vezes) ou o tamanho das formas (confira as dimensões e experimente). Outras vezes, é preciso reformular a receita completamente.

Mas, se esse não for seu tipo de projeto, não se preocupe! As pessoas que desenvolvem receitas e os autores de livros de receita já fizeram boa parte do serviço para você, e existem muitas receitas seguras para fornadas pequenas na internet.

As fornadas pequenas podem ter se tornado uma tendência em 2020, mas, para além da pandemia, elas fazem sentido para muitas pessoas. E não há nada mais fofo que um bolinho.

The New York Times Licensing Group – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times.