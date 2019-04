Gorjeta ou assédio? Entenda o que está em jogo para garçonetes de Nova York

Patrick McGeehan, The New York Times

Faz mais de um ano que um grupo de atrizes de Hollywood, entre elas Amy Poehler e Amy Schumer, vem pressionando o governador de Nova York, Andrew M. Cuomo, a aplicar o salário mínimo do estado aos trabalhadores que ganham gorjetas, dizendo que isso tornaria as garçonetes menos suscetíveis ao assédio sexual.

A indústria dos restaurantes reagiu, dizendo que a mudança proposta seria um desastre para muitos negócios. Mas as garçonetes e outras funcionárias do tipo estão resistindo à proposta, dizendo que ganham mais dinheiro com as gorjetas. Elas dizem que o assédio é um problema real, mas a necessidade de ganhar o suficiente, também. “A mensagem retumbante de garçons de todo o estado de Nova York para essas atrizes de Hollywood é: deixem-nos em paz", disse Maggie Raczynski, bartender do interior do estado. “Essas celebridades não fazem ideia do que estão falando. Acho que o certo seria não se intrometerem”.

No meio da disputa está o governador Cuomo, que propôs a eliminação do salário submínimo no início do ano passado. Audiências realizadas pelo estado deveriam informar a opção do governador. Mas, passados oito meses após a última audiência, Cuomo não fez anúncio nenhum. Os ativistas que pressionam por salários mínimos uniformes estão perdendo a paciência com o governador.Tradicionalmente, o governo permite que empregadores paguem salários mais baixos a funcionários que recebem gorjetas.

Faz quase 10 anos que o salário mínimo federal é de US$ 7,25 por hora, mas o salário mínimo federal para funcionários que recebem gorjetas é de apenas US$ 2,13 por hora. Somente sete estados, entre eles Califórnia, Washington e Minnesota, impedem os contratantes de pagar aos funcionários que recebem gorjetas salários abaixo do mínimo, prática conhecida como crédito da gorjeta. Espera-se que as gorjetas cubram a diferença salarial e, se isso não ocorrer, os empregadores arcam com o restante.

Muitas garçonetes dizem que aumentar o salário dos funcionários que recebem gorjetas pode obrigar os restaurantes a mudar as políticas de gorjeta ou simplesmente tirá-los do mercado. O ex-ator D. Sweeney, que disse ganhar uma “renda bastante confortável” como bartender em Nova York, insistiu na sua oposição à proposta de mudança. “Estou dizendo que não quero um aumento no salário", afirmou Sweeney. “Por que eu diria algo assim? Por acaso sou algum idiota?”

Se o custo da mão de obra aumentar mais, disse ele, isso pode desencadear várias mudanças no modelo de negócios, prejudicando os trabalhadores em vez de ajudá-los. “Os imigrantes contratados como ajudantes seriam os primeiros a serem demitidos”, disse Sweeney.

Maggie disse ter ficado furiosa com uma carta enviada a Cuomo por celebridades de Hollywood como Amy Poehler, ­Reese Witherspoon e Natalie Portman. As atrizes insistiam para que o governador eliminasse o salário mínimo mais baixo para garçonetes e afins porque, segundo elas, a prática criaria um “ambiente de trabalho no qual os clientes se sentem no direito de abusar das mulheres em troca do atendimento".As garçonetes responderam em uma carta às atrizes. “Agradecemos a preocupação de vocês, mas não precisamos da sua ajuda nem estamos pedindo que alguém nos salve", escreveram. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL