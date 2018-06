Idade de ouro do terror joga com os medos dos adultos

Jason Zinoman, The New York Times

Em “Hereditário”, insetos saem de cabeças decapitadas e fantasmas aparecem entre as sombras, mas o momento mais chocante deste novo filme é aquele em que Annie, interpretada por Toni Collett, conta ao filho que ela não o queria, e tentou provocar um aborto. No fim, ela acorda, transtornada. Aqui, o monstro real é a culpa dos pais.

Estamos em plena idade do ouro do horror para os adultos. Abafada e desencadeada pelo personagem, esta mescla de produto independente e campeão de bilheteria trata de maneira feroz as ansiedades dos adultos. Estes filmes enfrentam o racismo, os problemas econômicos e os desvios familiares. Se fosse preciso destacar o tema que os une a partir deste renascimento, seria o perigo de um sofrimento arrasador.

Um personagem que precisa superar a morte de um ente querido é o ponto de partida de “Hereditário”, “Boa noite, mamãe” e “Pyewacket”, para mencionar apenas algumas produções dos últimos três anos. Depois há o subgênero dos filmes apocalípticos (como “Ao cair da noite”), cuja narrativa gira em torno do desaparecimento não apenas de uma pessoa, mas possivelmente de todas.

“Um lugar silencioso”, o sucesso do gênero deste ano, pertence a ambas as categorias. Dirigido por John Krasinski, é um filme sobre o fim do mundo com monstros invencíveis que aparentemente acabaram com a maior parte da humanidade, mas o motor da história é a decisão insensata de uma irmã que leva ao assassinato do irmão, quebrando o elo de união da família.

“Corra!”, o triunfo de estreia de Jordan Peele em 2017, não começa com o luto, mas a incapacidade de administrar a dor é um tema crucial. Embora o racismo liberal seja a causa do terror do personagem principal, o que faz com que ele se torne uma pessoa fria e impotente é a lembrança da morte da mãe e a culpa que ele carrega por não ter feito mais para salvá-la.

Estes filmes tratam das preocupações comuns do horror - o mal sobrenatural, imagens de sangue, porões arrepiantes - mas também nos lembram da resposta da poetisa Anne Carson à pergunta: Por que existe a tragédia? “Porque você está com muita raiva. Por que você está com muita raiva? Porque a sua dor é muito grande”.

Na maior parte da sua história, o horror foi considerado coisa de criança. Os filmes de medo começaram a mudar no final dos anos 60 e 70, quando uma nova safra de realizadores passou a se preocupar em torná-los mais sombrios, mais realistas e maduros. (É o caso de “O exorcista” ou de “Inverno de sangue em Veneza”.) Nas décadas seguintes, o horror se tornou mais diversificado, e começou a ser mais respeitado pelos críticos.

“Hereditário”, que estreia em todo o mundo este mês, é a apoteose desta tendência, uma história sobrenatural ambiciosa em termos visuais e impiedosamente assustadora, que é também uma intricada meditação sobre a dor pela morte de um ente querido.

Ela começa com uma família que se atrasa no funeral da matriarca. Depois de fazer uma homenagem um tanto fria à mãe morta, Annie pergunta ao marido (interpretado com grave desconforto por Gabriel Byrne): “Eu deveria estar mais triste?”

Quando o filho de Anne, um adolescente introvertido interpretado por Alex Wolff, testemunha um ato de indescritível violência, ele trava, vai para casa, para dormir e não conta a ninguém. “Hereditário” transforma a negação do adolescente do próprio tema do pavor, fazendo com que a falta de uma reação firme à morte pareça amedrontadora.

As desgraças que acontecem com esta família parecem ter algo inexorável. Annie é uma artista que cria quadros em casas em miniatura, nos quais a câmera se demora, e a certa altura passa sem solução de continuidade para uma cena da casa real. A implicação é clara: Estas pessoas são atores menores em um drama que não conseguem controlar.

O voyeurismo e a exploração sexual há muito são a marca registrada do horror, mas estão relativamente ausentes do horror para adultos. “Corrente do Mal”, ambientado em um mundo de adolescentes, trabalha com a antiga fórmula do sexo que leva à morte. Mas o filme não tem nenhuma das excitações ou das mortes teatrais de uma película de terror; ele é deliberado, melancólico e enganadoramente estratificado.

Entre os aficionados do horror têm havido certa reação negativa a esta restrição conduzida pelo personagem. No seu Podcast, o romancista Bret Easton Ellis criticou o que chama de “horror do cinema independente”.

Em uma entrevista com Jason Blum, atualmente o produtor de cinema de horror mais importante (“Corra!”, “Fragmentado” e outros), Ellis disse que uma explicação excessivamente lógica pode pôr tudo a perder.)

Blum contestou, afirmando que os seus filmes precisam estar arraigados em uma realidade coerente.

Ellis acenou à preocupação de muitos fãs com a crescente respeitabilidade do gênero. Agora que o horror atrai atores melhores, orçamentos maiores e roteiros mais densos, parece que alguns filmes deixaram de certo modo de ser divertidos. O horror terá perdido parte do prazer que provocava, sua exclusiva determinação de aterrorizar?

H.P. Lovecraft escreveu certa vez que o medo mais profundo é o medo do desconhecido. Vampiros, lobisomens e zumbis não assustam tanto quanto faziam antigamente. Mas os fantasmas continuam assustando - quando eles nos lembram do que perdemos.