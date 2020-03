Laguna Bacalar: alta popularidade pode prejudicar lago paradisíaco no México

Lauren Sloss, The New York Times

À primeira vista, a Laguna de Bacalar parecia uma miragem, um clarão de turquesa entre a névoa das árvores. Com 42 km de comprimento e mais de 1,5 de largura, o Lago das Sete Cores serpenteia pela selva, carregando histórias de maias e piratas. Os tons inconstantes, cortesia do fundo branco e calcário da lagoa, praticamente exigem que você fotografe a paisagem. Existem quase 500 mil imagens #bacalar no Instagram, mostrando a lagoa de diferentes pontos de vista, com gente nos balanços à beira-mar e brindando nos barcos.

Mas essas fotos também mostram outras coisas: pessoas pisando em estromatólitos, formas antigas de vida, e muita poluição, verdadeiras nuvens negras nas águas azuis, ignoradas ou despercebidas pelos casais e famílias felizes. A beleza sobrenatural da lagoa será a causa de sua ruína?

Colonizada pelos espanhóis no século 16, Bacalar fica logo acima da lagoa e gira em torno de uma grande praça principal, ou zócalo, ancorada no Forte de San Felipe. A cidade continua compacta e pode ser percorrida toda a pé; uma estrada corre ao longo da costa sul da lagoa, acessível a carros e bicicletas.

Fernando Gaza, proprietário da Casa Tortuga, chegou de Monterrey em 2013. Inaugurada no mesmo ano, a pousada de frente para a lagoa foi uma das primeiras. “Era uma joia escondida. Quando você ia de Chetumal a Tulum, ou Playa del Carmen, você nem via”, disse ele. “A maioria das pessoas só tinha ouvido falar do lugar. Mas, mesmo assim, a gente dizia: quantos anos até isso virar Tulum?”.

As comparações com Tulum, 214 quilômetros ao norte, o mais recente exemplo de crescimento explosivo na Costa Maia de Quintana Roo, são inevitáveis. Assim como Tulum, Bacalar tem cenotes (piscinas naturais na rocha calcária), antigos sítios arqueológicos maias e uma água linda. Mas Tulum agora é sinônimo de desenvolvimento rápido e sem planejamento.

O crescimento rápido já chegou a Bacalar, uma mudança que Garza notou cerca de três anos atrás. As acomodações vão desde albergues para mochileiros – na Casa Tortuga, camas em dormitórios compartilhados custam US$ 20 por noite, e um quarto com banheiro privativo custa US$ 80 – a resorts de luxo, com quartos a partir de US$ 400 por noite.

As opções de comida e bebida são abundantes, desde pratos locais feitos no forno a lenha e uma lista de vinhos mexicanos no Nixtamal até um café da manhã com ovos banhados com molho de amendoim e sementes de abóbora no Enamora. O jantar no Nixtamal, uma das opções mais sofisticadas da cidade, fica a partir de US$ 20 por pessoa, enquanto uma variedade saudável de tacos e cervejas no Mestizos não passa muito de US$ 7 (os carrinhos de comida de rua são ainda mais acessíveis).

Mas um boom ainda maior está no horizonte, cortesia do Trem Maia, uma linha ferroviária de 1.530 quilômetros destinada a se estender pelos estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas e Yucatán, que deve ser concluída em 2023. A relativa inacessibilidade de Bacalar – fica a quatro horas de carro do aeroporto de Cancún – já não conseguiria impedir um crescimento ainda mais explosivo.

No Cenote Cocalitos, os visitantes caminhavam com cuidado pela água. Alguns paravam para ler as placas que explicam a estrutura do cenote e destacam a presença dos estromatólitos, que, segundo o biólogo local Shanty Acosta Sinencio, foram as primeiras formas de vida fotossintéticas.

Formadas por milhares de camadas de cianobactérias secretoras de carbonato de cálcio, elas se assemelham a rochas, mas estão vivas. Os estromatólitos mais antigos de Bacalar têm entre 7 mil e 10 mil anos de idade. A bióloga Silvana Ibarra Madrigal, que trabalha no governo mexicano, disse que Bacalar é lar do maior grupo de estromatólitos de água doce do mundo. Eles e a lagoa estão sendo visivelmente afetados pelo crescimento de Bacalar, disseram Acosta e Ibarra.

Um número cada vez maior de empresários locais está tentando conscientizar os turistas sobre a fragilidade da área. A Casa Tortuga e a Casa Chukum, um hotel boutique, disponibilizam informações sobre os estromatólitos em seus quartos. No El Manati, um café e galeria de arte que oferece assistência para reservas de experiências ecoconscientes, informações sobre a lagoa são exibidas ao lado de representações exuberantes de estromatólitos.

Mas a arte e a conscientização serão suficientes para influenciar o desenvolvimento de Bacalar? Proprietário do Hotel Makaabá, Allen Patiño, originário da Cidade do México, disse que parte do apelo do hotel é deixar a menor pegada ambiental possível. Tudo, do sistema de tratamento de resíduos até as instalações para filtragem da água da chuva no telhado, busca criar um sistema autossustentável, tudo explicado em detalhes no site do hotel.

“O hotel é uma ferramenta para mudar a consciência das pessoas”, disse Patiño. “Existem soluções viáveis para os problemas que estamos enfrentando. É possível equilibrar o cuidado com a natureza e os bons negócios”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU