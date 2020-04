Uma sala de aula natural, onde os lobos imperam

LEIA TAMBÉM > Hipopótamos de Pablo Escobar podem estar ajudando ecossistemas da Colômbia

No mês passado, há exatos 25 anos, 14 lobos do Canadá foram soltos em um oceano de alces na áspera extensão das estepes cobertas de sálvias e florestas de pinheiros do Parque Nacional de Yellowstone para ver o que aconteceria.

Os lobos recém-chegados começaram imediatamente a fazer o que eles fazem melhor: caçar as presas. O que ocorreu a partir desse momento é um admirável drama social e ecológico contínuo, que mudou a postura dos biólogos em relação aos predadores e aos animais que eles perseguem. Além disso, transformou o mais antigo parque dos Estados Unidos, redimiu a imagem dos lobos e inspirou experiências semelhantes na vida selvagem no mundo todo.

Os lobos foram eliminados do parque e do restante das Northern Rockies com uma persistente campanha de caça, envenenamentos e armadilhas no início do século 20. Eram considerados rebotalho, odiados pelos caçadores e fazendeiros que temiam pela integridade do gado. Mas, graças em grande parte à sua reintrodução em Yellowstone, na maior parte no estado de Wyoming, os biólogos passaram a compreender o papel dos lobos na manutenção do equilíbrio ecológico do parque. Entretanto, o que distingue o retorno do lobo a Yellowstone mais do que qualquer outra coisa, é o fato de que as vidas diárias das matilhas de lobos são plenamente visíveis.

“É uma grande história de sucesso do Serviço Nacional de Parques”, segundo Douglas W. Smith, que veio a Yellowstone em 1994 para supervisionar o retorno do lobo e desde então não saiu mais daqui. “Ele está realizando o nosso objetivo principal: restaurar e reservar a natureza. Sem os lobos não seria restaurada e nem haveria natureza”.

Em outros lugares, os biólogos que estudam o comportamento do lobo precisam viajar de avião, canoa e fazer longas caminhadas para visitar áreas remotas e penetrar cautelosamente na floresta para espiar os lobos. Em Yellowstone, disse o dr. Smith: “Posso ir de automóvel e observar os lobos com uma xícara de café na mão”.

Na época em que os 14 lobos foram soltos, em 1995, cerca de 20 mil alces povoavam a cordilheira setentrional do parque. Com poucos predadores, em dezenas de anos os alces devastaram tudo o que era verde.

Hoje, a população de alces gira em torno de 6 mil a 8 mil. Os lobos agora são cerca de 1.500 em Montana, Idaho e Wyoming, com 350 a 400 em Yellowstone. Fora de Yellowstone, eles podem ser caçados. Os lobos trouxeram uma série de surpresas, acrescentando importantes verdade ao nosso conhecimento sobre a vida de um animal que provavelmente gera mais ódio e amor - e mitos - do que qualquer outro.

Em uma das descobertas, os pesquisadores dos lobos em Yellowstone chegaram à conclusão de que as matilhas, que anteriormente supunha-se submissas a um macho alfa, na realidade são matriarcados. Além disso, as personalidades dos lobos têm um papel biológico. Quando uma fêmea alfa diferente assume a matilha, a caça e outras dinâmicas mudam.

Os biólogos observaram matilhas invadirem as tocas dos rivais e matarem os seus filhotes. “Todo o trabalho feito anteriormente nunca mostrou nada parecido”, disse L.David Mech, um cientistas pesquisador da U.S. Geological Survey, que estuda os lobos há 60 anos.

Os lobos também mudaram a vida de outros animais silvestres. Uma das dez matilhas do parque mata um alce a cada três dias aproximadamente - os biólogos documentaram 5 mil mortes por lobos - e os benefícios de várias centenas de quilogramas de carne no colo se espalham pelo ecossistema, alimentando outras espécies, dos ursos pardos aos camundongos e aos corvos.

As histórias de alguns lobos tornaram-se notórias. ”Vimos umas personalidades notáveis”, disse o dr. Smith. Por exemplo, a história do Lobo 21, que se uniu à Loba 42.

“As pessoas achavam o 21 um tremendo espécime físico, dono de grande sabedoria e compaixão”, contou o cientista. Quando a Loba 42 foi morta por uma matilha rival, o 21 “voltou ao lugar onde estivera pela última vez com ela e uivou sem parar. Ninguém podia imaginar que os lobos chorassem os seus mortos”.

O dr. Mech ficou impressionado um dia quando ele e os seus estudantes estavam em um estacionamento antes de uma aula sobre lobos, conversando. Uma matilha de repente surgiu de uma elevação próxima e lançou um ataque de surpresa contra um grupo de alces que pastavam tranquilamente, matando três.

“A aula está suspensa”, disse o dr. Mech aos estudantes brincando. “O que eu podia dizer para eles depois disso?” / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA