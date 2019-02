Marca registrada ‘Rei Leão’ provoca revolta na África

Kimiko de Freytas-Tamura, The New York Times

LONDRES - Quem não gostaria de um remake de “Rei Leão”, da Disney, estrelado por Beyoncé e apresentando um suricato e um porco selvagem cantando uma canção que inclui a frase “Hakuna Matata” em suaíli? No dia 10 de janeiro, foram mais de 180 mil pessoas e o número continua crescendo. A frase significa “Não precisa se preocupar”, mas para a Disney, não é tão simples assim. Irritadas pela apropriação cultural, as dezenas de milhares de pessoas assinaram uma petição que pede que a companhia renuncie ao registro da frase, que ela obteve em 1994.

“O termo ‘Hakuna Matata’ não é uma criação da Disney, portanto não constitui uma violação de uma propriedade intelectual ou de criação, mas um assalto contra o povo suaíli e a África como um todo”, diz o documento. O debate se intensificou depois que o colunista do jornal queniano “Business Daily” chamou a atenção para o “roubo da cultura africana ao longo dos anos, pela utilização de direitos de propriedade intelectual”. “Hakuna Matata” é uma expressão comum em suaíli, língua falada em grande parte da África.

Os especialistas afirmam que o registro da marca não significa que a companhia seja proprietária da frase, ou que proíba qualquer pessoa de usá-la. A Disney registrou a marca para as confecções que ela vende nos Estados Unidos, de maneira a impedir que outras companhias explorem a logomarca. “O registro de ‘Hakuna Matata’ pela Disney, solicitado em 1994, nunca impediu nem impedirá quem quer que seja de usar a frase”, informou um assessor de imprensa da companhia. “Na realidade, há muitos anos, costumam ser registradas marcas com termos e frases populares como ‘Yahoo!’, ‘Vaya con Dios’, ‘Merry Christmas’ e ‘Seasons Greetings’”.

A marca da Disney não impede as pessoas de imprimir a frase em qualquer tipo de roupa, desde que não esteja relacionada ao filme ou à Disney. A marca não acabou com a pirataria. Os mercados em toda a África vendem camisetas não autorizadas com as palavras “The Lion King”. Mas a petição, de autoria de Shelton Mpala, ativista do Zimbábue, contesta a marca registrada em termos mais amplos.

“A decisão de registrar a marca ‘Hakuna Matata’ se fundamenta pura e simplesmente na ganância e é um insulto, não apenas ao espírito do povo suaíli, mas também da África como um todo”, afirmou. Mpala comparou a marca da Disney ao “colonialismo e ao saque, como a apropriação de algo sobre o qual a companhia não detém qualquer direito.”

Especialistas em marcas registradas afirmaram que pedir o registro de frases, particularmente em outras línguas, é muito comum. “Uma marca registrada refere-se a à apropriação de uma expressão linguística em termos de uma esfera comercial limitada, fora deste espaço as pessoas estão livres para usar a expressão a seu bel prazer”, disse Phillip Johnson, professor da Cardiff Law School de Gales. “O que é difícil neste caso é estabelecer se foi uma decisão comercial sensata para a marca Disney, e não se, legalmente, a marca deveria ou não ser registrada”, completou.