Estratégia nas redes sociais impulsiona antigo hit de Mariah Carey

Para Mariah Carey, a temporada de festas natalinas deste ano começou na festa de Halloween, quando o relógio marcou a meia-noite e o calendário indicava o início do mês de novembro. Em uma encenação postada para os seus canais de redes sociais, Mariah adormece às 11h59 em seu traje (uma estrela do rock “hair-metal”) e é acordada à meia-noite (agora vestindo um pijama quentinho) por um chamado de Papai Noel.

“Está na hoooora”, grita Mariah. Então começa a edição mais animada da campanha anual da cantora que elevará o seu sucesso de 25 anos atrás destinado a esta temporada, All I Want for Christmas Is You, à sua mais alta posição. No dia 16 de dezembro, ela cumpriu a missão quando a canção se consagrou pela primeira vez no primeiro lugar das Billboard Hot 100, tornando-se assim a música que demorou mais tempo para chegar lá e a primeira canção natalina a conquistar o primeiro lugar desde que The Chipmunk Song, foi lançada, há 60 anos.

All I Want For Christmas foi o número 1 de Mariah desde 2008 e o seu 19º no total - um a menos dos Beatles, os detentores do recorde. All I Want for Christmas tornou-se um produto de uma pessoa só para a cantora, que passou anos construindo um amplo universo em torno da gravação. Mariah realizou uma série de shows de Natal desde 2014, todos ancorados no seu megassucesso, em apresentações em Nova York, Las Vegas, Paris, Londres e Madri.

E há ainda os produtos relacionados: um livro infantil (de 2015) e um filme de animação (de 2017), juntamente com um interminável conteúdo online, desde um vídeo da revista GQ em que Mariah fala do seu amor pelo Natal em um minidocumentário da Amazon Music sobre o permanente sucesso da música.

Embora a versão do vídeo musical da canção mostrada no You Tube tenha recebido 600 milhões de visualizações desde 2009, este ano foi acrescentada outra versão editada com material de arquivo, depois de um corte em branco e preto de 2016 - tudo isto contou para colocar a canção no topo da classificação da revista Billboard.

All I Want for Christmas foi a cas nos Estados Unidos na segunda semana de dezembro, a mais tocada: mais de 45 milhões de vezes desde a marca dos 35 milhões, na semana anterior. A emissora iHeart-Radio, afirmou que desde o seu lançamento, a canção atingiu uma audiência de 1,8 bilhão em suas estações.

Mariah disse que recebeu All I Want for Christmas pela primeira vez quando estava sozinha em uma casa no estado de Nova York, sentada diante de um teclado com It’s a Wonderful Life berrando no fundo. Ela cantou uma melodia e tocou uma progressão de acordes em um gravador de mini cassettes. Mariah e Walter Afanasieff, um seu colaborador frequente, gravaram a música no verão, com as salas do estúdio decoradas com motivos natalinos para se imbuírem do espírito da festa.

Ela admitiu que tem certa nostalgia por ter crescido com a canção, mas não quis comentar a música. “Eu sempre a destrinchava quando a ouvia, mas a esta altura, acho que finalmente posso gostar dela”, concluiu. “Adoro as festas de fim de ano”, acrescentou. “Sei que é brega, mas não ligo a mínima”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA