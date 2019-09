O melhor lugar em Nova York para se maquiar? Um banheiro público

Laura Dimon, The New York Times

Batom na mão, as mulheres se apoiam ao balcão. Todos os espelhos são tomados enquanto elas retiram da bolsa sombra, delineador e modelador de cabelo. “Como estão, senhoras?”, uma voz pergunta. Sephora? Um balcão de maquiagem na Macy’s ou no Bergdorf Goodman? Nada disso. É o banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Ônibus da Autoridade Portuária, um dos locais preferidos de Nova York para caprichar na maquiagem.

A atmosfera de salão de beleza contrasta consideravelmente com a fama da Autoridade Portuária, símbolo de um dos problemas mais difíceis de serem sanados da cidade de Nova York: população de rua, viciados, e atrasos crônicos dos meios de transporte. Mas diariamente, as mulheres em trânsito param para se embelezar em meio aos carinhosos sussurros das atendentes.

“Eu a chamo de bar da beleza”, disse Peninisular Rice, 53, que faz a limpeza do banheiro há quatro anos. Ela é como um diretor de cruzeiro, abre as portas dos banheiros para a longa fila de turistas ou mulheres que se dirigem ao trabalho. “Entre, querida”, ela falou recentemente a uma mulher. “Entre, queridinha”.

As atendentes calculam que centenas de mulheres param diariamente para retocar a maquiagem. “Nós procuramos dar a todas elas um tratamento VIP”, disse Roxanne Allen, 59, que trabalha há 30 anos como atendente de limpeza da Autoridade Portuária. Durante o tumulto das multidões que chegam para o trabalho, todas as manhãs, praticamente todos os espelhos ficam ocupados. Mulheres de todas as etnias, idades e estilos fazem fila no banheiro.

Muitas são frequentadoras assíduas. Tatiana Zamis, 26, trabalha como produtora da emissora de radio por satélite Sirius XM, e todos os dias precisa dar uma paradinha ali para se maquiar ao chegar de ônibus. “A iluminação é excelente. O espaço é aberto”. Zainab Khan, 27, disse o ritual se tornou um componente fundamental de sua rotina matinal.

“Pego um café. Venho para cá e vou tomando enquanto faço a maquiagem. Então estou pronta para o trabalho”, disse a gerente de produção do Stash, um aplicativo de investimentos por celular. “De vez em quando, uma mulher chega e me pergunta como passo o delineador, e então compartilhamos dicas e técnicas de beleza e nos queixamos do sistema do New Jersey Transit - é sempre divertido”.

A Autoridade Portuária investiu $ 110 milhões em um programa de qualidade para as passageiras diárias, acrescentando recentemente iluminação, espelhos e atendentes especiais para cada um dos 14 banheiros do terminal de ônibus, por onde passam 260 mil mulheres nos dias de expediente. Taylor Burton, cabeleireira e artista maquiadora, sempre procura um lugar perto de uma tomada, onde pode ligar o seu modelador de cabelo. “É realmente o banheiro público mais limpo”, afirmou Taylor, 29, enquanto enrolava um cacho loiro no modelador quente.

Segundo Cindy Young, 31, advogada de defesa, o banheiro é “um local onde todas nos igualamos”. “Todas temos o mesmo objetivo: aqui nos preparamos para a próxima tarefa, o próximo destino, o próximo propósito”, acrescentou. “É o único ponto em que todo mundo se encontra; a partir daqui, nossos caminhos se separam”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA