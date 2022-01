Modern Love: Vou me casar, mãe; por favor, chore

Katy Gathright, The New York Times - Life/Style

Durante o almoço em um restaurante francês no bairro de Glover Park, em Washington, eu disse à minha mãe que estava me sentindo sozinha planejando o casamento. Ela assentiu com a cabeça, mas não demonstrou interesse em arregaçar as mangas para ajudar.

Ela estava dividindo os custos do casamento com meu pai, então é claro que isso ajudou. Embora mais de uma vez, em meus momentos mais malcriados, eu me perguntasse se não seria melhor não ter dinheiro para o casamento e, portanto, não ter casamento.

Não ter um casamento também aliviaria a pressão sobre nós para desfrutarmos do meu noivado como mãe e filha, pois havia um número alarmante de festas e rituais que colocavam nosso relacionamento em primeiro plano.

No nosso almoço, estudei o rosto da minha mãe para ver se ela estava prestes a fazer alguma abertura, algum discurso apaixonado sobre como ela iria se lançar no planejamento, ou para explicar o quanto estava arrependida por ter sido um pouco negligente. Seu rosto não mudou.

Eu tinha o hábito de estudar o rosto dela ultimamente, tanto pessoalmente quanto no FaceTime. Minha mãe e eu brigamos o ano todo depois de três décadas de relativa paz, incluindo uma infância em que eu tirava notas perfeitas e nunca quebrava regras e ela me levava para todos os treinos de natação, acompanhava todas as excursões e preparava o jantar todas as noites enquanto se tornava um empreendedora de sucesso como uma mulher birracial em um campo dominado por homens.

Começamos a brigar porque um ano e meio antes ela havia vendido sua empresa, deixado meu pai e se mudado para a Inglaterra com um ex-namorado da faculdade. Foi uma série chocante de eventos e, embora muitos detalhes tenham vindo à tona, tornando sua decisão mais compreensível, ainda estávamos apenas começando a reparar as consequências disso em nosso relacionamento.

Ela e o namorado haviam voltado recentemente para os Estados Unidos, para a cidade onde eu morava, mas em todas as conversas que tive com ela - conversas em que as apostas só pareciam mais altas à medida que meu grande dia se aproximava - chegamos a uma espécie de impasse sobre o fato de que eu queria falar sobre meus sentimentos o tempo todo, e ela simplesmente não correspondia.

Eu sempre a encontrava com novas articulações sobre como me sentia em relação à minha infância, seu casamento com meu pai, suas evasivas sobre o que realmente estava acontecendo (mesmo que apenas para poupar meus sentimentos) e sua mudança para o exterior durante uma pandemia. Procurei usar minha autoconsciência e talentos emotivos como armas que a fariam se render e retribuir o favor. Ela se rendeu bastante, me dizendo que sentia muito, mas mesmo quando eu implorava por mais emoção, tudo o que ela dizia era que ela não era assim.

Eu não entendia por que ela não conseguia aprender a ser mais emotiva - afinal, eu tinha aprendido. Na faculdade, reprimi minha vida emocional em busca de boas notas e sucesso extracurricular. Mas na década seguinte, tendo digerido mil postagens no Instagram sobre a importância do autocuidado, dos limites e da vulnerabilidade, fiquei petulantemente relutante em engolir qualquer sentimento ou guardar qualquer emoção.

Enquanto ela e eu esperávamos por nossa comida naquele dia, ela tirou um tubo de protetor solar Neutrogena de sua bolsa e começou a aplicá-lo no rosto. Estávamos sentadas do lado de fora em uma rua ensolarada e, embora ela estivesse com seu novo chapéu de palha, ela havia acabado de fazer um tratamento facial e disse que era importante para o processo de cicatrização evitar o sol direto.

Eu tive alguns sentimentos sobre esse tratamento facial - sentimentos que eu deixei de compartilhar, porque é sexista envergonhar as pessoas por suas rotinas de beleza. Mas não era a vaidade que me incomodava. (Minha mãe tem 60 anos e, apenas uma hora antes do almoço, o costureiro do vestido de noiva perguntou se ela era minha irmã, instilando orgulho não apenas nela, mas em mim, convencida de que pelo menos eu tenho bons genes para envelhecer, se não tiver para o casamento.)

Ela me ligou alguns dias antes para dizer que tinha acabado de voltar de sua consulta no SPA e eu tive que considerar quanta premeditação havia sido necessária para agendar o procedimento exatamente 30 dias antes do meu casamento. O casamento e a preparação para ele estavam em sua cabeça, mas sua lista de tarefas era separada da minha, que incluía uma série de verificações logísticas e emocionais.

Eu precisava que ela revisasse os conjuntos de talheres, não que me perguntasse casualmente como o planejamento estava indo como se fosse uma pessoa de fora. Eu precisava de um resumo lacrimoso do quanto partiu seu coração deixar nossa família, não os detalhes desapaixonados do processo de cura de seus poros.

Quando terminamos de almoçar, voltei ao meu apartamento e às listas. Continuei a evitar sobremesas e verificar o tempo obsessivamente, muito antes que a previsão pudesse ser precisa para a data do casamento. Respirei fundo muitas vezes, me lembrando que ninguém notaria o erro de digitação na tabela de assentos, que todos que vinham estavam vacinados, que as coisas sob meu controle estavam em boas condições.

Desisti de tentar entender minha mãe, decidindo que mais trabalho emocional teria que esperar até depois do casamento. Quando finalmente chegou o dia, dei um beijo de bom dia no meu noivo e parti para o hotel, onde estava me arrumando com a família e amigos. Eu mal podia esperar para ver todos os detalhes pelos quais eu estava obcecada nos meses anteriores. Eu mal podia esperar para dizer “sim” na frente de todos que eu amava. Eu mal podia esperar para sair em lua de mel e finalmente dormir um pouco.

Nós nos arrumamos a tarde toda na suíte de hotel mais chique em que já estive, pagas com o dinheiro que minha mãe ganhou vendendo seu negócio, o negócio que ela passou toda a minha adolescência construindo - quase em segredo, parecia, já que ela nunca perdeu um único acontecimento menor ou maior na minha vida. Foi apenas nos últimos anos de seu mandato como C.E.O. que as chefes mulheres, o empoderamento no Twitter e o feminismo no local de trabalho realmente decolaram.

Em uma de nossas brigas no ano passado, perguntei à minha mãe se ela achava que a internet a havia empoderado a deixar meu pai.

Ela pareceu confusa, então respondeu com sua frase enigmática favorita: “Eu não sei”.

Quando chegamos ao local, retoquei minha maquiagem em um camarim enquanto minha mãe e minha irmã vibravam ao meu redor. Aqui estava o momento em que tudo se encaixaria - ou não. Mas nenhum dos cenários de desastre que eu temia estava no topo da minha cabeça, ou mesmo em minha cabeça. Eu tinha trabalhado para chegar aqui, e agora estava relaxando.

Quando minha mãe me perguntou como eu estava, eu disse: “Muito bem”.

Mais tarde, caminhei até o altar em um torpor feliz e chorei durante meus votos. A noite foi repleta de momentos íntimos não apenas com amigos e familiares, mas com meu marido, que iluminou meu mundo naquela noite, como nos seis anos anteriores.

Fiquei feliz a noite toda, com meus sentimentos descomplicados e puros. Minha mãe e eu não passamos por nenhum processo mágico de cura durante o planejamento do casamento como eu esperava, mas eu estava totalmente bem. Finalmente, o conceito um tanto irritante de que este era “meu dia” soou verdadeiro.

E percebi que, apesar de todas as nossas diferenças, minha mãe e eu éramos iguais nessa experiência. Porque, uns 18 meses antes, sem alarde ou comemoração, seu dia também havia chegado. Ela deve ter tido um milhão de sentimentos e se preocupado sem parar enquanto considerava se deveria deixar meu pai, mas quando chegou a hora, ela sabia que estava bem e sabia que estava certa. Ela trabalhou em nossa família a vida toda e, para ela, deixar isso de lado não era desistir - era o início de uma nova fase.

Observei minha mãe rodopiar na pista de dança, mais feliz do que a vira em anos, talvez mais livre do que jamais a vira. E embora eu estivesse começando um casamento enquanto ela estava terminando o dela, senti que nossa alegria vinha de um lugar semelhante: de estar no lugar certo, na hora certa, seguras de nós mesmas.

Parecia um pouco como perdão, um pouco como seguir em frente. Também parecia que eu havia voltado a ser adulta, separando minha felicidade da complicada rede de relacionamentos da minha família. Não era o momento certo para pegar minha mãe e conversar sobre isso. A banda estava tocando a todo vapor, o bolo estava prestes a ser cortado e minha atenção estava fabulosamente dividida. Mas há mais de uma maneira de compartilhar sentimentos, e mesmo com minha mãe longe de vista, senti que estávamos finalmente, e completamente, em sincronia. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times