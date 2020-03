Como os muralistas do México influenciaram o trabalho de artistas dos EUA

Holland Cotter, The New York Times

A mostra Vida Americana: Mexico Muralists Remake American Art, 1925-1945, no Whitney Museum of American Art de Nova York, representa dez anos de reflexão e duro trabalho. A exposição é estupenda. Pelo simples fato de existir, ela realiza três feitos vitais: reformula uma época da história da arte para dar o crédito a quem cabe.

Sugere que o Whitney, finalmente, está pronto para abraçar totalmente a Arte Americana. E oferece outro argumento pelo qual a mania de “construir um muro” que obcecou os Estados Unidos precisa acabar. A julgar pela história que contam aqui, os americanos deveriam convidar os seus vizinhos do sul a vir para cá.

A história começa no México nos anos 1920. Depois de dez anos de guerra civil e revolução, o novo governo recorreu à arte para divulgar uma imagem unificadora nacional, que enfatizasse tanto as suas profundas raízes na cultura indígena pré-hispânica, quanto os heroísmos de suas lutas recentes.

O veículo escolhido foi a pintura mural – monumental, acessível, anti-elitista. E três pintores muito diferentes logo passaram a dominar este campo: Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros: “os três grandes”, como se tornaram conhecidos para os admiradores. Muitos destes admiradores eram artistas americanos. Alguns deles foram para o sul. Outros tomaram o experimento revolucionário mexicano como modelo para fazer uma arte da mudança social.

Os luminosos muros rosados da primeira galeria da exposição sugerem uma atmosfera de fiesta, assim como as pinturas reunidas ali: um quadro de 1928 de Rivera das bailarinas de Oaxaca com suas saias; e, do mesmo ano, um cena de mulheres colhendo cactos de Everett Gee Jackson, que nasceu no Texas e estudou no Art Institute de Chicago, antes de ir ao México. Ele viu os murais de Rivera na Cidade do México e criou suas próprias variações do que se tornara um estilo “nacional”.

A próxima galeria tem obras mais ou menos da mesma época, mas com temas polêmicos. Foi importante para uma nação que se identificava com a luta populista preservar a memória ardente daquela luta. Vemos isto em um grande quadro a carvão de Rivera do ardente revolucionário Emiliano Zapata pisando em um inimigo. E em um retrato a tinta de Siqueiros do mesmo líder, com um olhar inexpressivo. E em um quadro sombrio de Orozco com guerrilheiros camponeses conhecidos como ‘zapatistas’, em uma sombria marcha fechada.

Na época em que estes foram produzidos, 1931, dois dos artistas estavam trabalhando nos Estados Unidos; o terceiro chegaria no ano seguinte. Com a troca de liderança no México, as encomendas de murais haviam despencado. Nos Estados Unidos, jovens artistas radicalizados pela Depressão estavam ansiosos por explorar a arte pública que despertava a consciência social.

Orozco chegou a Nova York em 1927. Ali ele lecionou pintura com cavalete e gravura antes de se mudar para a Califórnia onde executou um mural para o Pomona College em Claremont – um fresco de 1930 intitulado Prometheus, que o adolescente Jackson Pollock viu e do qual jamais esqueceu.

Obviamente, a impossibilidade de ter projetos de afrescos reais em uma mostra que os coloca no seu centro, é um problema. Mas a curadora original da exposição, Barbara Haskell – com Marcela Guerrero, Sarah Humphreville e Alana Hernandez – solucionou o problema com grande habilidade cercando reproduções fotográficas de obras monumentais com pinturas e desenhos reais a elas relacionados.

Deste ponto de vista, a arte americana passa a chamar a atenção. As obras de artistas que aprenderam com Rivera – Ben Shahn, Philip Evergood, Thelma Johnson Streat, Xavier Gonzalez e Marion Greenwood – são mais numerosas do que as que ele produziu. A última galeria da exposição, Siqueiros and the Experimental Workshop, é basicamente uma vitrine de Siqueiros-Pollock.

Ela é ambientada em Nova York, onde, a partir de 1936, os dois trabalharam juntos enquanto professor e discípulo. Vemos exemplos das técnicas anticonvencionais que o muralista criou com o emprego de tinta borrifada, esguichada, pingada, qualquer coisa para os efeitos parecerem descuidados. Vemos Pollock começando a testar estas expressões artísticas que menosprezavam a ortodoxia. Ele as levaria à abstração.

Será demais dizer que nós devemos o Expressionismo Abstrato ao México? Talvez, mas somente um pouco. Em todo caso, a dívida foi esquecida rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, comunista era uma palavra que apavorava, e o Expressionismo Abstrato se tornou rapidamente azul, vermelho e branco. Foi propagandeado internacionalmente como a personificação da liberdade americana, sem qualquer menção, talvez, sem qualquer lembrança de onde as suas maiores expressões aprenderam a dar os primeiros passos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA