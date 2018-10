Museu comunitário nos Estados Unidos expõe arte da América Latina

Holland Cotter, The New York Times

Às vezes, o endereço pode ser tudo. Isso vale para o mercado imobiliário, é claro, mas a lógica pode se aplicar também à arte. O Museo del Barrio nasceu em 1969 nas salas de aula, fachadas de lojas do bairro predominantemente porto-riquenho de East Harlem, usando o edifício de uma antiga base dos bombeiros. Nas escolas, jovens artistas, frequentemente trabalhando de graça, ensinavam às crianças as virtudes da expressão cultural e da autossuficiência comunitária. Na época, nenhuma das principais instituições de arte aceitava expor sua arte. Eles precisavam de um museu, e, assim, criaram um museu.

Em 1977, o Museo del Barrio mudou-se para a Quinta Avenida, na altura de 104th Street. Com o novo endereço, a instituição ganhou mais espaço e visibilidade. Mas foi também tirada do coração do Barrio. Teve início uma disputa territorial entre aqueles que preferiam uma instituição identificada com a comunidade e os que defendiam uma vitrine de mais destaque para a arte latina e latino-americana.

Depois de fechar para reformas, as galerias foram reabertas com duas exposições itinerantes muito diferentes. A escolha dessa dupla parece calculada para superar o cisma.

Uma das exposições, "Down These Mean Streets: Community and Place in Urban Photography" (Nessas ruas difíceis: comunidade e espaço na fotografia urbana), vinda do Museu de Arte Americana Smithsonian, em Washington, é um levantamento da fotografia de rua latina do final dos anos 1950 até os anos 1970, e o elo com o East Harlem é claro.

Cinco dos dez fotógrafos da exposição trabalharam na região antes chamada de Spanish Harlem, ou nas áreas latinas de Washington Heights, no norte de Manhattan, no Sul do Bronx, e no bairro de Brownsville, Brooklyn.

O fotógrafo Hiram Maristany mistura documentário e retrato. Enxerga o que há de errado no mundo imediatamente ao seu redor - a pobreza, a superlotação - mas também observa a criatividade incentivada pela necessidade de sobrevivência, e o calor gerado por corpos que vivem numa proximidade afetuosa.

A segunda exposição, "Liliana Porter: Other Situations", organizada pelo Museu de Arte SCAD, em Savannah, Geórgia, não poderia ter ideias e aparência mais diferentes. Nascida na Argentina em 1941, Liliana chegou a Nova York quando tinha 22 anos. No início dos anos 1960, com dois outros artistas latino-americanos, ela fundou o projeto experimental New York Graphic Workshop, e sua arte assumiu a partir de então uma direção cada vez mais conceitual.

O levantamento de 35 objetos, instalações e vídeos cobre um período de aproximadamente 50 anos. Em obras dos anos 1970, Liliana traça linhas a lápis em fotografias de suas próprias mãos e rosto, como se desafiasse a percepção ótica. Nos anos 1980 e 1990, Liliana começou a montar e fotografar grupos de brinquedos e bonecas.

A arte de Liliana, que não se declara latino-americana nem latina, se encaixa com facilidade na missão de um museu que se descreve como em termos gerais como "uma instituição cultural latina e latino-americana". A abrangência é válida. Do ponto de vista cultural, muita coisa mudou nos últimos 50 anos. A demografia étnica do East Harlem mudou com a gentrificação em andamento. O mesmo se aplica à necessidade das instituições culturais de atrair o público, tanto local quanto global.

Mas algumas coisas não mudaram. A falta de direitos políticos em Porto Rico continua, evidenciada na inadequada resposta do governo americano após os furacões que devastaram a ilha. Nos próprios EUA, as barreiras de classe erguidas em torno das questões étnicas seguem firmes. E as conquistas culturais, obtidas num contexto muito desfavorável, são frequentemente ignoradas ou esquecidas.

Nos materiais de divulgação, o Museo começa sua autodescrição com as seguintes palavras: "fundado por uma coalizão de educadores, artistas e ativistas porto-riquenhos". E essa realidade deve ser honrada e preservada na própria instituição. O Museo começou como uma plataforma de expressão cultural e ativismo comunitário, e deve permanecer assim. Mas não seria possível utilizar esse espaço para que tal ativismo participe de um contexto mais amplo da população latino-americana, um palco global mais amplo? As origens comuns formam um grupo forte.