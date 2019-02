Na França, barcos pesqueiros são atacados por contrabandistas de pessoas

Adam Nossiter, The New York

BOULOGNE-SUR-MER, FRANÇA - Todo mundo está inquieto ao longo dos cais gelados e enevoados deste porto pesqueiro em frente à Grã-Bretanha. Os capitães dos barcos que retornam a Boulogne-sur-Mer com o fruto da pesca diária de caranguejos e linguados contam todos a mesma história: suas embarcações estão sendo atacadas. Os suspeitos são contrabandistas e seus clientes, migrantes que querem chegar à Grã-Bretanha e procuram barcos para a travessia do Canal da Mancha.

Desde o início da crise de imigração na Europa, em 2015, o Canal da Mancha é considerado em grande parte impenetrável, uma vez que suas correntes mutáveis e a meteorologia instável tornam qualquer tentativa de cruzá-lo extremamente perigosa. Mas as autoridades de Boulogne-sur-Mer, o maior porto pesqueiro da França, informaram que, nos últimos três meses de 2018, houve um aumento destas travessias de migrantes, quer em barcos roubados, quer mais frequentemente em pequenos botes infláveis que partem na escuridão da noite das praias da costa francesa.

"Isso é algo completamente novo para nós", disse Marc Bonnafous, que fiscaliza as operações de busca e resgate nas águas do canal desde o farol de Cap Gris-Nez.

No ano passado, em torno de 500 migrantes - cerca de dez vezes mais em relação a 2017 - tentaram a viagem através do canal, um percurso de cerca de 30 quilômetros em seu ponto mais estreito. Mais da metade conseguiu. As travessias causaram preocupações na Grã-Bretanha, e os políticos contrários à imigração já consideram o fenômeno uma crise. Este mês, o ministro do Interior da França, depois de manter conversações com sua contraparte na Grã-Bretanha, anunciou que determinaria um aumento de patrulhas.

"Este barco é o meu negócio. É tudo o que eu tenho para viver", disse Jean-Marie Baheu, enquanto arrumava a tranca da sua embarcação de 13 metros, o Murex. Alguém a forçara tentando penetrar na cabine do comandante.

As docas Gambetta, onde trabalhadores içavam engradados de caranguejos enquanto o comandante cuidava do conserto, é seu ponto de atracação preferido. Dali, os capitães podem descarregar diretamente sua pesca para as bancas de peixe à beira-mar. Nas últimas semanas, foram registradas 12 tentativas de abordagem, segundo Stéphane Pinto, um líder da comissão regional de pescadores.

"Nunca vimos nada parecido", afirmou Valerie Arnout, que estava em sua banca vendendo o peixe apanhado por seu irmão naquela manhã. A cidade, o maior centro de processamento de peixe da Europa, depende de sua frota para sobreviver. Alguns pescadores informaram que ficarão em seus barcos de vigia a noite toda, com armas em punho.

As autoridades dizem que a maioria dos que tentam a travessia é de iranianos, porque eles têm condições de pagar tarifas elevadas. Em um caso recente, os migrantes pagaram a um contrabandista 100 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 430 mil.

O Canal da Mancha é uma das rotas mais frequentadas do mundo, com navios gigantescos que transportam contêineres, cuja turbulência pode fazer virar os botes infláveis usados em geral pelos migrantes - o que torna os barcos de pesca mais atraentes.

"Os riscos são extremamente elevados", disse Bonnafous. Segundo ele, com as correntes fortes e constantes e a água gelada, uma pessoa consegue sobreviver por menos de uma hora. Até o momento, não foram registrados óbitos, mas Bonnafous acredita ser apenas uma questão de tempo.

Do farol, avistam-se os brancos penhascos de Dover, na Inglaterra. Seus colegas, curvados sobre telas de radar, rastreiam as travessias. Se uma embarcação que traçar uma rota que ele chama de “irregular”, desencadeará um alarme, embora sejam frequentemente os próprios migrantes que chamam o número da emergência pedindo para serem resgatados.

Os chamados muitas vezes chegam antes do amanhecer, deixando às equipes de resgate a tarefa de encontrar os pequenos barcos na escuridão, disse Bonnafous.

Pouco antes do Natal, 14 migrantes, entre eles várias crianças, conseguiram chegar a 11 quilômetros ao largo da costa em um barco roubado de Boulogne, o St. Catherine, antes que o motor parasse. Os ladrões haviam esquecido de abrir as válvulas de resfriamento.

"Eles fritaram completamente o motor", disse Quentin Gillon, que separava um emaranhado de cordas no deque do St. Catherine, barco de seu primo, "e depois o barco parou".