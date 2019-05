Novos artistas redefinem conceito de música pop

Jon Caramanica, The New York Times

Em abril, a estrela espanhola do flamenco pop, Rosalía, fez uma apresentação notável e revigorante no Webster Hall, em Nova York. Ao mesmo tempo, ela encarnou uma diva das casas noturnas, uma artista de vanguarda, uma preservadora da história e uma sintetizadora perfeita entre o passado e o presente.

Rosalía estudou flamenco, mas vem incorporando outras influências mais cosmopolitas à sua obra. A apresentação dela foi um entusiasmado lembrete de como artistas criativos se dedicam também a reimaginar continuamente o mundo que herdam.

Além disso, conforme Rosalía se torna mais conhecida, ela continua a ampliar seu arsenal. Seu single mais recente, Con Altura, uma parceria com o astro colombiano J Balvin, é uma contagiante canção de pop-reggaeton, reunindo os povos de língua espanhola de ambos os lados do Atlântico e servindo como exemplo da fluidez do pop contemporâneo em espanhol.

Essa versatilidade e abertura de diálogo são chave para a safra atual de astros globais, muitos dos quais se valem de múltiplos estilos, superando fronteiras nacionais e às vezes até a barreira dos idiomas - tudo isso com o objetivo de fazer avançar sempre a marcha do pop, com influência dos Estados Unidos, mas, com frequência, ultrapassando o mercado americano.

Tudo isso era fácil de ver recentemente em Nova York, em apresentações de vários artistas que, reunidos, formam um retrato animador das novas abordagens. Havia o pop futurista, principalmente em idiomas diferentes do inglês, com grupos de Coreia do Sul, Espanha, Nigéria e Porto Rico tocando para plateias lotadas e, com frequência, trazendo uma sonoridade mais inovadora do que qualquer coisa saída de Los Angeles ou Atlanta.

Além de Rosalía, havia o exuberante pop dos grupos de K-pop Blackpink e NCT 127, as afrobeats influenciadas pelo R&B de Eazi, e o trap latino, reggaeton e mais do astro Bad Bunny, possivelmente o artista que melhor define o pop do momento e que supera todas as fronteiras.

O estilo mais próximo dos manuais com que estamos acostumados é o K-pop, que se baseia nos conjuntos masculinos e no pop adolescente do início da década de 2000 e os mistura ao hip-hop e R&B contemporâneos, formando híbridos que às vezes lembram a batida da música dançante eletrônica. O frenético conjunto masculino NCT 127 e as quatro garotas do revolucionário Blackpink estavam se apresentando no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, oferecendo versões próprias desse modelo.

Para esses grupos, o pop americano foi um ponto de partida, uma estrutura multifacetada a partir da qual eles desenvolveram incontáveis aprimoramentos. Em comparação, a música de Bad Bunny, que em abril se apresentou no Madison Square Garden em Nova York, encontra seu parente mais próximo no hip-hop. A apresentação dele foi uma clara demonstração da potência do pop em espanhol.

Essa mesma amplitude de estilos caracteriza a música de Eazi, que nasceu na Nigéria e viveu muito tempo em Gana. A sonoridade dele injeta um pouco da animadora música ganense na viscosidade crua do afrobeat nigeriano.

Durante décadas, a world music foi vendida nos EUA em termos de sua lealdade em relação ao passado: não se buscava um diálogo com a música pop do presente, e sim um teimoso contrapeso a ela. E o nativismo da indústria da música pop americana raramente cedia espaço para a infiltração de ideias de fora.

Devemos agradecer à internet por derrubar essas fronteiras. A safra atual de astros globais do pop costuma ser quase tão popular nos EUA quanto em seus países de origem, ou ainda mais. A indústria musical está abolindo progressivamente as fronteiras, e a música produzida do outro lado do mundo se tornou agora tão acessível quanto aquela tocada do outro lado da rua.