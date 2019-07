O povoado isolado de um único morador

Patrick Kingsley, The New York Times

DOBRUSA, MOLDÁVIA - Há trinta anos, o povoado de Dobrusa tinha cerca de 200 habitantes. No início deste ano, sobravam apenas três. Depois, dois foram assassinados. E agora só há um: Grisa Muntean, um camponês baixinho, bigodudo. Grisa tem como companhia dois gatos, cinco cachorros, nove perus, 15 gansos, 42 galinhas, cerca de 50 pombos, 120 patos e milhares de abelhas. Os outros seres humanos morreram, partiram para localidades maiores e cidades da Moldávia, ou emigraram para a Rússia ou outras partes da Europa.

“A solidão mata”, disse Grisa, 65. As casas dos seus antigos vizinhos estão desaparecendo, sufocadas por uma capa de nogueiras e macieiras. Na aldeia de Dobrusa havia 50 casas ladeando duas ruas no fundo de um vale. Como muitos outros lugares da Moldávia, ela se esvaziou depois da queda da União Soviética em 1991, êxodo que se refletiu em toda a Europa Oriental.

Agora, só há alguns telhados visíveis do caminho de terra que liga Dobrusa à estrada mais próxima. Até o cemitério da aldeia está desaparecendo no meio da vegetação. “Quando estou trabalhando, converso com as plantas”, disse Grisa, “com os pássaros, com os animais, com meus implementos. Não há mais ninguém com quem conversar”.

Até fevereiro, Grisa tinha a companhia de Gena e Lida Lozynsky, um casal de pouco mais de 40 anos que vivia na aldeia. Eles ajudavam Grisa a cuidar do seu pedaço de terra, e tomavam conta da casa quando ele levava os ovos e as verduras ao mercado. Os três conversavam, pelo menos por telefone, quase todos os dias.

Mas um domingo, em fevereiro, eles pararam de atender aos telefonemas de Grisa. Na quarta-feira seguinte, depois de uma delação, o prefeito da região vizinha, Grigore Munteanu, foi até a casa dos Lozynsky. No interior da habitação, encontrou os corpos dos dois seminus, cobertos de sangue, no chão. Uma investigação concluiu que o casal havia sido espancado até a morte por um camponês bêbado, depois que ele e outro trabalhador de uma fazenda haviam tentado estuprar a mulher, disse o prefeito.

Agora, Grisa é o último sobrevivente da aldeia. O colapso da União Soviética levou ao declínio do sistema coletivo e à privatização do setor agrícola. Para achar emprego, muitos moldavos abandonaram suas aldeias - e, em busca de maiores salários, milhares deixaram o país. Quando Grisa, que vivia em uma aldeia próxima, chegou a Dobrusa em 2000 com o propósito de montar um pequena propriedade para a criação de ovelhas, a população da aldeia já havia caído para cerca de 70 indivíduos.

No entanto, apesar do isolamento, Grisa diz que há uma espécie de alegria na paz e na solidão. Ele planta seus legumes e verduras e faz o seu mel. Vive no meio da natureza, incomodado apenas pelos grasnados dos gansos, em um vale que ele descreve como uma espécie de paraíso.

Afinal, Grisa nem sempre se sente tão sozinho quando está sentado na frente da sua casa povoada por criaturas vivas, e observa o cemitério da aldeia. “Gena sempre dizia que olharia sempre por mim”, disse Grisa. “Agora ele está olhando”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA