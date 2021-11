Olhos secos afligem muitos de nós, veja o que fazer a respeito

Jane E. Brody, The New York Times - Life/Style, O Estado de S.Paulo

Não precisei esperar até os noventa anos para perceber como olhos secos podem ser irritantes. E fiquei atordoada com a abundância de produtos nas prateleiras das farmácias que prometem alívio para um problema que afeta cerca de 1 a cada 5 adultos. Talvez você, como eu, esteja entre os muitos que tentaram vários remédios sem prescrição que não ajudaram ou às vezes pioraram as coisas.

Os problemas de olho seco tornam-se cada vez mais prevalentes com a idade. Mas, desde meus 30 e poucos anos, tenho lidado com uma forma branda dessa condição e, apesar das visitas intermitentes a profissionais de saúde, tenho conseguido apenas um alívio limitado. Com todo o tempo “extra” que tive para ler por prazer durante a pandemia, a sensação de areia em meus olhos cronicamente secos não tornou essa distração mais agradável. Outras queixas comuns relacionadas a olhos secos incluem coceira e sensibilidade ao sol e a luzes fortes, e sofro de todas essas condições.

Em uma pesquisa online publicada em janeiro, dois terços dos entrevistados relataram sintomas de olho seco e, desses, mais de um quarto disse que seus sintomas pioraram com o uso de máscara facial. Mas o Dr. Ira Udell, professor de oftalmologia da Zucker School of Medicine em Hofstra / Northwell, disse que, embora as máscaras possam de fato causar desconforto ocular, uma associação entre o uso da máscara e o olho seco por si só é improvável, dado que a umidade exalada quando se usa uma máscara embaça os óculos e o aumento da umidade aumentaria os níveis de umidade ao redor dos olhos.

Uma explicação mais provável para essas descobertas é uma associação entre olhos secos e estresse relacionado à pandemia. Em dois estudos com veteranos, os pesquisadores encontraram fortes ligações entre a síndrome do olho seco, transtorno de estresse pós-traumático e depressão.

Qual a causa dos olhos secos?

Aprendi recentemente como pode ser complicado manter meus olhos úmidos e livres da secura irritante, uma necessidade mais desafiadora devido à dependência cada vez maior de telas para trabalhar e se divertir. Quando as pessoas olham para telas de computador por muitas horas, elas piscam com menos frequência, resultando em olhos cansados, aflitos e secos.

A lubrificação inadequada da superfície ocular também pode resultar em visão embaçada, um sintoma que me levou repetidamente a fazer exames oftalmológicos, apenas para descobrir que minha prescrição atual não mudou, embora as palavras em uma página estejam menos claras.

Embora os problemas de olho seco sejam mais comuns em pessoas com mais de 50 anos, eles também estão aumentando entre os adultos jovens, o que os especialistas atribuem à onipresença de smartphones e computadores. As pessoas mais jovens também têm maior probabilidade de usar lentes de contato, cujo uso prolongado também pode resultar em olhos secos.

O olho seco é um sintoma típico da síndrome de Sjögren e de outras doenças autoimunes que prejudicam os tecidos lubrificantes do corpo. O olho seco também pode ocorrer temporariamente após a cirurgia de catarata, a cirurgia ocular de Lasik, que remodela a córnea para melhorar a visão, e a blefaroplastia, uma operação para corrigir a queda das pálpebras.

Algumas pessoas desenvolvem olhos cronicamente secos porque suas pálpebras não fecham completamente durante o sono. Se você suspeita que este pode ser o seu problema e mora sozinho, você pode convidar alguém para verificar seus olhos enquanto está dormindo, sugeriu Udell. Uma foto de celular seria útil para mostrar ao seu médico.

Como o olho se mantém lubrificado?

Pense no filme lacrimal que reveste e lubrifica o olho como um sanduíche de três camadas, com cada camada produzida por diferentes glândulas. As glândulas meibomianas nas pálpebras superiores e inferiores criam uma camada externa oleosa que estabiliza o filme. Se o filme se desfizer muito rapidamente, a visão embaçada é o resultado provável. Em seguida, estão dois conjuntos de glândulas lacrimais que suprem as lágrimas aquosas. Mais internamente está a camada de mucina que atrai água e ajuda a espalhar o filme lacrimal sobre a superfície da córnea. Mesmo que o suprimento lacrimal seja adequado, uma deficiência de mucina pode impedir o umedecimento da córnea e prejudicar sua superfície.

Tanto a glândula meibomiana como a lacrimal têm receptores para os hormônios sexuais androgênio e estrogênio, e uma diminuição nos níveis hormonais provavelmente explica por que os problemas de olho seco aumentam em mulheres na menopausa e em homens sob tratamento antiandrogênico para câncer de próstata. Na verdade, a causa mais comum de olho seco é a evaporação da umidade dos olhos devido à disfunção das glândulas meibomianas que resulta na instabilidade do filme lacrimal.

O que você pode fazer para aliviar os olhos secos?

As condições ambientais que podem agravar os problemas de olho seco incluem fumaça ou ar excessivamente seco, que pode resultar do aquecimento interno e do ar condicionado. Muito antes da pandemia, comecei a usar óculos sempre que saía, especialmente em dias de vento e ao andar de bicicleta, para proteger meus olhos da secura e da areia. Uma variedade de óculos está disponível para bloquear o vento, o brilho e partículas irritantes transportadas pelo ar.

Se você nadar, certifique-se de usar óculos de natação para evitar que água salgada ou quimicamente tratada irrite seus olhos.

Outra medida prática que Udell enfatizou é aplicar compressas quentes nas pálpebras de manhã e à noite para auxiliar o funcionamento da glândula meibomiana. Eu lavo suavemente minhas pálpebras da região do nariz para fora com uma toalha quente todas as noites. Repita a limpeza com a toalha se você acordar de manhã com "olhos sonolentos" e, em seguida, aplique lágrimas artificiais.

O uso de lágrimas artificiais várias vezes ao dia é essencial para a maioria dos casos de olho seco. Embora nenhum produto imite precisamente a composição das lágrimas naturais, muitos são úteis se usados regularmente, disse Udell. Ele sugeriu experimentar vários produtos, um de cada vez, para descobrir o mais eficaz para você. Você poderia começar com um produto genérico de baixo custo e, se isso não ajudar, tentar a versão de marca, ele disse.

No entanto, se os remédios sem prescrição e as medidas práticas descritas acima não trouxerem o alívio adequado, consulte um oftalmologista. Há produtos de prescrição médica e óculos especiais que criam uma câmara de alta umidade ao redor dos olhos, entre outros remédios, para casos graves de olho seco. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times