Líderes de pequenas cidades tentam convencer população da mudança climática

Damien Cave, The New York Times

BUCASIA BEACH, AUSTRÁLIA - O prefeito Greg Williamson pisou nos galhos mortos e chutou a areia. A prefeitura havia plantado árvores perto da orla para proteger a comunidade balneária no norte da Austrália dos efeitos da mudança climática, mas alguém as derrubara, aparentemente para ter uma vista melhor.

“Acho que eles começaram na praia e andaram para trás”, ele disse, apontando para as 18 árvores derrubadas. “Estes idiotas - olhe, ainda dá para ver as marcas da serra”. Quando os líderes internacionais se reuniram na ONU no mês passado para discutir a mudança climática, e milhões de jovens foram às ruas para protestar, o foco estava numa ampla ação global. Mas, para grande parte do planeta, a resposta à mudança climática se parece mais com as brigas de Williamson: líderes de pequenas cidades que se esforçam para convencer um público cético a respeito de uma ciência complexa e de decisões caras.

Em poucos lugares, o desafio de uma adaptação à mudança climática é mais imediato do que na Austrália, onde 80% da população vive a poucas dezenas de quilômetros da orla marítima vulnerável ao aumento do nível do mar, e onde o interior árido torra sob temperaturas recordes.

O governo conservador minimizou em geral os apelos por uma ação para conter a mudança climática, e o primeiro-ministro Scott Morrison afirmou recentemente que os jovens ativistas, como Greta Thunberg, estão causando “uma ansiedade desnecessária”. Mas a ausência de liderança nacional pressiona ainda mais os prefeitos e as câmaras regionais a procurarem soluções por conta própria.

Na Austrália, alguns estão às voltas com o desmoronamento das estradas no mar, com as disputas a respeito do seguro moradia enquanto os custos sobem, e com quem pagará por medidas preventivas como barreiras mais elevadas nas marinas. Mais no interior, os governos locais tentam especializar-se em tecnologia de monitoramento de secas, e áreas que nunca pensaram em incêndios estudam as piores perspectivas.

Em Mackay, a extensa área onde vivem 180 mil pessoas e há 32 praias sob a supervisão de Williamson, as causas e os efeitos de um planeta que está se aquecendo estão lado a lado. Durante uma visita a esta área, Williamson parou em um ponto de observação no topo de uma colina de onde se avistam os navios movidos a carvão navegando para cima e para baixo entre a Grande Barreira de Corais - que está sendo lentamente destruída pelo aquecimento das águas - e Lamberts Beach, onde a câmara de Mckay recentemente jogou areia extra e plantou árvores depois de um forte ciclone.

No interior, no ano passado, um grande incêndio queimou grande parte da floresta tropical, algo sem precedentes na opinião dos cientistas. Mas a experiência do desastre não convenceu a comunidade a rejeitar o carvão - a mineração é o motor econômico da região - mas incentivou a busca por conhecimento científico.

Nos dois últimos anos, em Queensland, um estado quase do tamanho do México, houve 11 eventos climáticos classificados como importantes, segundo o Departamento de Reconstrução de Queensland. No entanto, os prefeitos estão brigando com o eleitorado que duvida da verdade dos fatos e dos especialistas.

Antes da eleição de Williamson, em 2016, o conselho agia principalmente por conta própria. O departamento de parques e jardins limpou o mato que invadia a praia, intensificou a vegetação e instalou cercas e caminhos para controlar o tráfego de pedestres. A reação foi violenta. Como as mudas bloqueavam a visão de muitos proprietários de casas, misteriosamente as árvores foram sendo cortadas, noite após noite.

Em 2017, as autoridades registraram a derrubada de mais de 30. Mas Williamson não se deu por vencido. “Ninguém tem todas as respostas”, afirmou, “mas o que nós sabemos é que não podemos abandonar as praias e esperar que elas permaneçam onde estão”. Segundo ele, a Câmara Municipal não teve outra escolha, senão adotar uma medida que nega os benefícios a quem derruba árvores e outros que interferem com as medidas de proteção e combina educação com vergonha e ainda um apelo por solidariedade.

Nesta área, onde agora é possível desfrutar de uma vista ampla do mar, a Câmara plantará o dobro de arvores em comparação às que foram derrubadas, e colocará um grande cartaz. “A vegetação nativa proporciona uma proteção duradoura à nossa orla e às suas comunidades”, dirá o cartaz, como as que antes impediam a vista em outras áreas e sofreram a ação dos vândalos. “Ajudem-nos”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA