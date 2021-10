Prédio em Paris é ponto de encontro para jovens fãs de K-pop

Dylan Loeb McClain, The New York Times - Life/Style, O Estado de S.Paulo

PARIS - Em uma manhã de sábado, Carla Kang, Audrey Kouamelan e Emma Letouche se reuniram em frente a um prédio de vidro atarracado chamado CB3. Fica a cerca de 250 metros do Grande Arche, a maravilha arquitetônica que é a estrutura característica de La Défense, um bairro de torres de escritórios elevadas a noroeste de Paris.

Então, as três mulheres, de 21 a 23 anos, começaram a girar, pular e mergulhar enquanto dançavam Fire Truck, uma música do NCT 127, um grupo de K-pop. Elas pararam e começaram, muitas vezes rindo, e paravam de vez em quando para assistir ao videoclipe original do NCT em seus telefones enquanto tentavam replicar os intrincados passos de dança.

Elas estavam ensaiando para fazer seu próprio vídeo - uma reconstituição do original do NCT 127 - que elas publicaram em um canal de K-pop que dirigem chamado Young Nation. Seu vídeo principal, baseado em Next Level, do aespa, um grupo K-pop de quatro mulheres, tem mais de 250mil visualizações.

Como todo fim de semana, as três mulheres do Young Nation não estavam sozinhas.

Ao longo do dia, cerca de 100 outros dançarinos chegaram ao CB3 para praticar seus próprios ensaios. Nos últimos anos, a praça ao redor do CB3 se tornou uma meca para dançarinos de toda a Ile-de-France, a região que abrange Paris e seus subúrbios, conhecidos como banlieues. Mesmo durante a semana, mesmo no auge do inverno, os dançarinos estão no CB3 de manhã cedo até tarde da noite.

A maioria das dançarinas é do sexo feminino, com idade variando do fim da adolescência até o final dos 20 anos. A maioria mora nos banlieues. Quase todos fazem parte de grupos de fãs de K-pop que gravam covers de músicas e encenações de dança para postar em canais do YouTube. Os vídeos, que são filmados em locais ao redor de Paris - incluindo no Trocadéro, a praça com vista para a Torre Eiffel; em frente ao Panteão; e, claro, em La Défense - são trabalhos de amor, porque os grupos não podem arrecadar dinheiro com publicidade: as canções, e mesmo a maioria dos passos de dança, são propriedade de artistas K-pop.

O gênero tem um apelo urbano que ultrapassa as fronteiras culturais e geográficas. Percorrendo o YouTube, é possível encontrar grupos de dança cover de K-pop semelhantes na Rússia, Polônia, Itália, Bulgária, Estados Unidos e dezenas de outros países.

As turnês francesas recentes da banda mais popular de K-pop, o BTS, esgotaram em minutos; em 2019, todos os ingressos para a arena do Stade de France, com 200 mil lugares, foram vendidos em duas horas. Paris agora tem uma K-pop Dance Academy, onde as pessoas podem ter aulas, algumas lojas com o tema K-pop (Boutique Musica e Tai You) e um restaurante K-pop coreano chamado Kick Café.

Kouamelan, 23 anos, disse que teve que se deslocar por cerca de uma hora de sua casa em Drancy, perto do Aeroporto Charles de Gaulle, no lado leste de Paris, até chegar ao CB3. Ela disse que gosta de praticar no CB3 porque “há muito espaço e podemos nos mover livremente”.

O edifício de vidro possui outras comodidades que o tornam atraente. Está vazio há cinco anos, portanto não há ninguém para os dançarinos perturbarem enquanto tocam suas músicas, e vice-versa.

O andar térreo do edifício é rebaixado em todos os quatro lados, de modo que há uma grande área protegida sob os andares superiores quando chove. Também é cercado por janelas de vidro plano: espelhos perfeitos, assim como em um estúdio de dança profissional.

O custo de utilização do espaço - nada - é um grande atrativo, já que muitos dos dançarinos são estudantes ou trabalham em empregos mal remunerados.

Neste sábado em particular, membros da equipe de dança Stormy Shot vieram trabalhar em seu último projeto: um vídeo de tributo pelo quinto aniversário da fundação do Blackpink, um grupo feminino que pode ser o segundo grupo mais popular de K-pop.

Lucie Zellner, 23 anos, que organiza o Stormy Shot, junto com sua irmã, Elea, 21 anos, disse que o grupo costuma praticar entre nove e 17 horas por semana. O Stormy Shot tem cerca de 30 membros, disse Zellner, embora nem todos apareçam em todos os vídeos. E há problemas: ela disse que o grupo havia dispensado um membro na semana passada. O Stormy Shot ensaiou por horas, parando para almoçar sob a cobertura do CB3 enquanto os céus se abriam intermitentemente. De vez em quando, uma câmera portátil aparecia, e um dos membros do grupo, Lahna Debiche, 17 anos, filmava os outros enquanto eles ensaiavam.

Nada é para sempre e o CB3 pode não estar disponível para os dançarinos por muito mais tempo. Uma porta-voz do proprietário do edifício, AEW, disse em um e-mail que a empresa não poderia comentar sobre o status do CB3 até o final deste ano. Mas há uma ordem de serviço postada no prédio e, de acordo com o site da Gesys Ingénierie, a empresa de design e engenharia foi contratada para renovar o CB3 adicionando cinco andares e algumas árvores na frente.

Se o CB3 acabar sendo reformado e ocupado, os dançarinos podem ter que encontrar outro local. Embora possa ser difícil encontrar um lugar que preencha todos os requisitos da mesma forma que o CB3.

