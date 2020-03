Pyotr Pavlensky, o artista consegue ser pedra no sapato de todo mundo

Andrew Higgins, The New York Times

PARIS - Pyotr Pavlensky enfureceu quase todo mundo. As autoridades russas o jogaram na cadeia por incendiar a porta da sede da polícia secreta. A França, que lhe dera asilo, também o prendeu por incêndio e agora o está investigando por sua ligação com uma briga na noite de Ano Novo e a divulgação de um vídeo de sexo de um político.

“O trabalho do artista é ser uma pedra no sapato de todo mundo”, disse Pavlensky. Aclamado pelos aficionados da arte de vanguarda como um talento excepcional, ainda que excêntrico, o artista russo de 35 anos – que agora se considera francês – nunca foi popular entre os poderosos. Promotores na Rússia e na França o pintam como uma ameaça à sociedade, enquanto outros o ridicularizam como um lunático, especialmente desde que ele pregou o próprio escroto nas pedras do calçamento da Praça Vermelha em 2013.

“Meu objetivo sempre foi ser inconveniente e desconfortável para todo mundo”, disse Pavlensky. Mas ele não esperava que as autoridades francesas o atacassem “com tanta força e rapidez” quando, em fevereiro, postou um vídeo explícito com Benjamin Griveaux, candidato a prefeito em Paris. A divulgação forçou o político casado a sair da corrida eleitoral e deixou Pavlensky diante de acusações criminais.

Pavlensky disse que todos os governos “são instrumentos de repressão. A mecânica do poder é a mesma em todos os lugares, só as técnicas são diferentes”. A máquina de propaganda da Rússia, que o acusou de vandalismo, agora se valeu de seus martírios na França como prova de que a Rússia não é menos livre que o Ocidente. Pavlensky disse que não se importava com o fato de seus problemas na França serem relatados em sua terra natal. “Eu cuspo em cima do que dizem os meios de comunicação russos, franceses e americanos”, disse ele. “A mídia sempre diz o que é conveniente para eles”.

Filho único de uma abastada família soviética de Leningrado, hoje São Petersburgo, Pavlensky disse que percebeu o perigo de ter fé no poder do estado quando seu pai, geólogo de um instituto estatal de pesquisa, bebeu até a morte aos 49 anos, após o colapso da União Soviética. Seus pais, conformistas, apoiaram sua inscrição na Academia Estadual de Arte e Design de Stieglitz, uma prestigiada escola de São Petersburgo. Ele desistiu no último ano, decidindo que o diploma o transformaria num “servidor do sistema”.

Uma grande influência nessa época foi o Pussy Riot, grupo feminista de punk rock. Pavlensky encenou sua primeira “performance” pública em julho de 2012, aparecendo numa catedral de São Petersburgo com a boca costurada, em protesto à prisão das integrantes do Pussy Riot. A polícia o enviou para o exame psiquiátrico, mas ele foi declarado são e liberado.

Sua performance mais famosa ocorreu em Lubyanka, um medonho edifício de pedra em Moscou que serviu de sede da KGB na era soviética e agora abriga a diretoria de seu sucessor, o Serviço de Segurança Federal. Ele encharcou a porta com gasolina e a incendiou. Ele foi preso, enviado para uma ala psiquiátrica e ficou na cadeia por sete meses até ser julgado. Condenado por vandalismo, recebeu uma multa, mas se recusou a pagá-la. E foi embora da Rússia.

Depois de chegar a Paris, incendiou as janelas do Banque de France, o banco nacional. Ele passou onze meses na prisão, boa parte do tempo em confinamento solitário. Quando lhe perguntaram se ele estava meio louco, Pavlensky disse: “Claro que não. Mas todos nós vivemos na fronteira entre a sanidade e a insanidade”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU