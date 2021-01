5 reparos relativamente fáceis para fazer em casa

Tim McKeough, The New York Times - Life/Style

À medida que a pandemia do novo coronavírus nos força a ficar o dia todo entocados, nossa casa está sob muito mais pressão do que de costume. O banheiro é ocupado com mais regularidade e os aparelhos são usados com mais frequência. Se você tem filhos em casa, é possível que sua sala de estar esteja sofrendo como se fosse uma academia de ginástica.

Sob toda essa demanda, é natural que o desgaste aumente na casa. Componentes de plástico e borracha começam a se desfazer, ralos ficam entupidos e crianças e animais de estimação agitados podem causar danos ao drywall e às telas da janela.

Especialmente numa época em que evitamos receber profissionais em casa, a boa notícia é que muitos dos reparos mais comuns são relativamente fáceis de fazer e exigem poucas ferramentas e pouco conhecimento prévio.

Como consertar uma tela

Quando seu novo cachorrinho rasga a tela da janela, isso não quer dizer que a casa vai ficar empesteada de moscas e mosquitos. Para consertá-la, basta remover a tela, que geralmente fica presa por pequenos clipes ou travas. Em seguida, encontre uma cordinha que passa em torno da borda externa da tela de um dos lados.

Coloque a tela em uma superfície plana com a cordinha virada para cima. Encontre o fim da cordinha e puxe com uma chave de fenda ou com um canivete até o fim para poder soltar a tela velha da moldura. "Depois que você começa a puxar, geralmente consegue tirar tudo com as mãos", disse Chris Janiak, gerente de atendimentos domésticos da Hippo Home Care.

Compre um rolo de tela igual à antiga e corte um pedaço ligeiramente maior do que a moldura. Coloque a tela sobre a moldura e comece a fixá-la empurrando a cordinha de volta para dentro do buraco com uma ferramenta própria para telas (se a cordinha tiver se rompido durante a remoção, é só comprar uma nova). Mantenha a tela esticada enquanto você faz o trabalho, "como se estivesse instalando um carpete. Afinal, ninguém quer que a tela fique molenga", ensinou Janiak.

Assim que a cordinha estiver no lugar, corte o excesso com um estilete e recoloque a tela na janela.

Ferramentas e suprimentos: canivete, ferramenta para colocação de telas, rolo de tela.

Como arrumar o vaso sanitário

Ainda que mexer em uma privada pareça uma tarefa desafiadora, a maioria dos reparos é simples. "A melhor coisa a respeito dos vasos sanitários é que eles não mudaram muito ao longo dos anos – são muito simples", afirmou Anne Sebestyen, vendedora de ferramentas para encanamento na Home Depot.

Se a descarga não funcionar, retire a tampa do reservatório da caixa acoplada para observar a corrente que vai da alavanca da descarga até a comporta, o plugue que fica no fundo do reservatório. "Muitas vezes, o que acontece é que a corrente se soltou da comporta", disse Sebestyen. Se ela estiver desconectada, basta prendê-la novamente para que a comporta se levante quando a alavanca for pressionada.

Sebestyen explicou que, se o reservatório não para de encher ou às vezes parece que a descarga é acionada sozinha, o culpado geralmente é um vazamento na comporta.

Para consertar, feche o registro atrás do vaso sanitário e dê a descarga para tirar toda a água do reservatório. Em seguida, identifique o tipo de plugue do vaso sanitário. Desde que você compre uma comporta do tamanho correto, a maioria das peças de reposição funcionará com qualquer marca de vaso sanitário, garantiu Sebestyen.

Solte a corrente que conecta a alavanca à comporta velha e, em seguida, solte a comporta do fundo do reservatório. Instale a nova comporta, reconecte a corrente e abra novamente o registro para testar o reparo.

Sebestyen explicou que alguns vasos novos usam um mecanismo cilíndrico com uma arruela de borracha, em vez das comportas tradicionais. Nesse caso, as arruelas não são universais, por isso é importante comprar a que foi feita especificamente para sua marca de vaso sanitário.

Ferramentas e suprimentos: comporta ou arruela para reposição.

Como fechar um buraco no drywall

Quando uma maçaneta ou uma criança cambaleante faz um furo no drywall, é relativamente fácil fechar o buraco. "Você não precisa ter um monte de ferramentas sofisticadas e há poucos passos técnicos envolvidos", disse Kevin Busch, vice-presidente de operações da Mr. Handyman, empresa norte-americana de reparos domésticos.

Pequenas avarias ou furos do tamanho da cabeça de um prego podem ser preenchidos com massa corrida – basta empurrar a massa corrida para dentro do buraco com uma espátula, retirar o excesso e, depois que secar, lixar para ficar no mesmo nível da parede. Se o dano ainda estiver perceptível, passe uma segunda demão.

Buracos maiores dão mais trabalho para consertar. Busch contou que seu método predileto é cortar de uma folha de drywall um pedaço quadrado ou retangular ligeiramente maior que o buraco da parede. Segure-o sobre o buraco e trace o formato na parede. Na sequência, use uma serra de drywall para aumentar o buraco, seguindo as linhas traçadas a lápis. "Você faz um furo igual à peça que cortou, em vez de tentar cortar uma peça que seja igual ao furo que já estava lá", explicou.

Acrescente clipes de reparo de drywall em torno do buraco e prenda com parafusos. Aplique a tela gessada para drywall na junção e espalhe a massa para reparos com uma espátula em toda a área consertada, com atenção para alinhar as margens ao restante da parede. (Uma alternativa ao corte do drywall é usar um remendo metálico para drywall, que simplesmente cobre o buraco antes da aplicação da massa para reparos.) "É aí que mora a dificuldade", disse Busch, destacando que fazer o reparo desaparecer é uma tarefa desafiadora.

Ferramentas e suprimentos: serra para drywall, espátula, um pedaço extra de drywall, clipes de junção para drywall, tela gessada para drywall e massa para reparos.

Como desentupir o ralo do banheiro

Pode ser muito incômodo sentir que o nível da água está subindo ao redor dos seus pés durante o banho ou ver a cuba da pia ficar cheia enquanto você lava as mãos. Em geral, os ralos ficam entupidos pelo acúmulo de cabelo e sabão. O jeito mais fácil de desentupi-los é jogar algum produto químico específico para limpar ralos, de acordo com Sebestyen. Entretanto, os resultados podem ser desapontadores e os produtos podem ser perigosos.

Uma forma mais garantida e segura de desentupir o ralo é usar um cabo plástico feito para desentupir ralos, ferramenta barata que se parece com um grande lacre plástico serrilhado, para puxar a sujeira.

Para acessar o ralo do banheiro, retire a tampa. Para acessar o da pia, é só tirar o plugue. A maioria dos plugues é controlada por uma haste vertical e uma horizontal conectadas por trás da pia. Para soltar o plugue, é só desconectar as hastes e desparafusar a porca onde a haste horizontal entra no ralo. Então, é só tirar a haste de dentro do cano e puxar o plugue.

Assim que você tiver acesso, tire o máximo possível de material com o cabo plástico e junte tudo em uma sacola para jogar fora, enquanto tenta controlar o nojo. "Você está pescando, mas o que sai da água não é tão bonito quanto um peixe", brincou Sebestyen. Ferramentas e suprimentos: cabo plástico para desentupir.

