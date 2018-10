Retratando nos quadrinhos a vida com uma mãe viciada em heroína

George Gene Gustines, The New York Times

Com seu último livro, uma história em quadrinhos autobiográfica, Jarrett J. Krosoczka garimpou sua infância para contar uma história relevante em relação à atual epidemia de opioides nos Estados Unidos.

"Hey, Kiddo" conta como foi ter sido criado pelos avós em Massachussetts. Krosoczka, hoje com 40 anos, não conhecia o pai, e a mãe travou uma batalha contra o vício em heroína que acabou lhe custando a vida.

"Há tantas crianças por aí cujos pais fazem coisas terríveis", disse Krosoczka. "É importante que as crianças saibam que isso não faz delas pessoas ruins."

O livro tem como público-alvo jovens adultos. O prelúdio nos apresenta a Joseph (Joe), seu avô, que instrui o jovem Jarrett durante um ritual de amadurecimento. "Você sabe por que estou te ensinando a dirigir em um cemitério, né?", ele pergunta. "Porque todos aqui já estão mortos", ambos respondem juntos (Joe com um sorriso; Jarrett, levantando as sobrancelhas levemente).

Os balões com as falas dos personagens não são delineados nas páginas, e as cenas são retratadas em tons de cinza e laranja (uma homenagem aos lenços de bolso que o avô usava para conferir à vestimenta algo de cor).

Quando sua mãe, Leslie, se vê grávida e sem marido, a avó dele, Shirley (Shirl), despeja uma torrente de terríveis adjetivos contra ela - mas isso dá lugar à doce conversa de bebê quando Jarrett nasce.

Krosoczka viveu com sua mãe por cerca de dois anos, mas as boas lembranças - os brinquedos de banheira do Charlie Brown, o cereal do café da manhã, as fantasias de dia das bruxas - são sobrepujadas por duras realidades. Vemos o começo do seu uso de heroína, uma onda de furtos em lojas e homens desconhecidos - ela ajuda dois deles a ocultar evidências de um assassinato. Este foi o incidente final que permitiu a Joe obter a custódia legal de Jarrett.

Ao longo dos anos, toda vez que Krosoczka se empenhava em trabalhar na sua história pessoal, ele hesitava, preocupado com "o que as pessoas diriam". A preocupação envolvia potenciais reações por parte dos parentes representados e dos fãs que o conheciam por trabalhos como "Lunch Lady", no qual a moça que serve os sanduíches de carne moída na escola também faz justiça.

David Levithan, o editor do livro, pressionou Krosoczka, seu amigo de longa data. “Entendi que você estava desviando do assunto'", disse ele. "Você chama a personagem de Leslie, mas é sua mãe. Esse livro é a respeito da sua mãe. Esse é o coração da história."

O encontro dele com o pai, Richard Henessy, ocorre aos poucos. Ele descobre o nome e o sobrenome do pai, e eles trocam cartas. Uma foto permite que ele veja o pai pela primeira vez, assim como um irmão e uma irmã.

A mãe de Krosoczka morreu de overdose em 23 de março de 2017, enquanto ele revisava o livro. Na funerária, ele se deu conta que havia cinco exemplares de "Lunch Lady” perto da caixa com as cinzas dela. O filho de um funcionário era seu fã e queria autógrafos.

No princípio, Krosoczka ficou surpreso. "Meu segundo pensamento foi: 'Bom, pelo menos minha mãe conseguiu vir a uma última sessão de autógrafos'. Ela sempre esteve presente. Mesmo que nosso relacionamento não fosse bom, ela estava sempre nos meus pensamentos."