Rubén Blades, lenda da salsa, toma um rumo diferente: o jazz

Rubén Blades é um famoso vocalista, um dos cantores e compositores emblemáticos da salsa dos anos 1970. Mas nem sempre ele é reconhecido por suas realizações em outras áreas: atuações na Broadway e em Hollywood, compositor, mestre em Direito por Harvard e, em certo momento, candidato à presidência do Panamá, onde nasceu. E nunca digam que ele não pode cantar um swing como Frank Sinatra ou Tony Bennett.

“Nós ainda somos segregados em muitos aspectos no que diz respeito à música”, disse Blades, 72 anos, em uma conversa por vídeo de sua casa em Manhattan. Com exceção de alguns fios grisalhos a mais na barba, ele não mudou muito, sempre com seu típico terno preto e o onipresente chapéu estilo porkpie. “As pessoas acham que se você é um salseiro será salseiro a vida toda. É como se você fosse um cavalo, correndo com antolhos - eu não uso estas coisas. Para mim, a música é subversiva, porque a arte é subversiva. Você muda as coisas”.

O novo projeto ambicioso de Blades com o líder de uma grande banda panamenha, Roberto Delgado, celebra os frutos da evolução e da mescla cultural: a conexão entre a música afro-cubana e o jazz. Chegou em abril em três pacotes: Salswing!, um álbum de 11 faixas que mescla livremente clássicos da salsa, como Paula C. e Tambó, com referências do jazz como Pennies From Heaven e The Way You Look Tonight; e Salsa Plus! e Swing!, que enfatizam as faixas desses gêneros.

O jazz flui através da obra de Blades há muito mais tempo do que os ouvintes poderiam imaginar. Pedro Navaja, seguramente a canção mais popular da salsa, é mais lembrada como uma música inusitadamente longa, inicialmente não aprovada pela indústria do rádio. Segundo Blades conta, um trio de DJs pesos pesados do rádio disse para ele que Siembra, o álbum de 1970 no qual ela aparece, que gravou com o trombonista e arranjador Willie Colón, arruinaria a carreira de Colón. Na realidade, a música derivava de Mack the Knife da Ópera dos três vinténs de Bertolt Brecht e Kurt Weil. Blades se apaixonara pela versão de Bobby Darin, nascido no Bronx, mas crescido no Panamá.

“Ouvi a versão em 1959 - gostei muito do sentimento que havia nela, da atitude, da insolência”, disse Blades.

A esposa de Blades, Luba Mason, uma cantora de jazz igualmente eclética, que ele conheceu quando ambos apareceram no musical The Capeman de Paul Simon, de breve existência, atribui à mãe de Blades, Anoland Díaz, a paixão do filho pela música de espetáculo. “Ela adorava o teatro, tocava piano e cantava”, contou. “Eu fui pianista clássica por 13 anos e quando ele ouviu acho que despertou lembranças dela”.

Embora o interesse de Blades na gravação em inglês remonte a Nothing but the Truth de 1988, em colaboração com Elvis Costello, Lou Reed e Sting, o projeto da Salswing! tem suas raízes em uma apresentação que ele fez em novembro de 2014 com a Jazz Orchestra de Wynton Marsalis no Lincoln Center.

“Eu sempre ensaiava com Wynton música afro-caribenha e ele passou a amá-la cada vez mais”, disse Carlos Henriquez, o baixista e diretor musical do intercâmbio cultural da orquestra com o Instituto Cubano de Música, em 2010. Então sugeri: Olhe, podemos fazer a coisa toda com língua latina e swing, e o vocalista com quem podemos trabalhar é Rubén Blades”.

Para o show de 2014, em que Blades cantou They Can’t Take That Away From Me de Gershwin, juntamente com o ícone Héctor Lavoe, Blades escreveu “El Cantante”, ele começou a usar o termo “mixtura”, mistura em espanhol, como uma espécie de marca do caráter híbrido latino. A noção de mistura de Blades é emblemática de como os artistas e intelectuais viam a cultura latino-americana como um todo - um conglomerado estratificado de influências raciais e culturais, uma identidade definida pela diferença. Ele se vê como uma espécie de vaso crioulizado (mestiço de uma língua europeia com a local) de vozes do Panamá, Havana e Nova York (uptown e downtown).

Cada vez mais ficou claro que uma vertente da 'mixtura' é a Negritude. Figuras afro-porto-riquenhas têm sido centrais na carreira de Blades, e para a salsa. Blades falou do cantor Cheo Feliciano como a sua influência fundamental. Elogiou Tito Curet Alonso, como o compositor mestre do gênero. E em Salswing!, ele incluiu um remake de alta energia de Tambó, de Pete “El Conde” Rodríguez, um hino à percussão africana.

“A compreensão do tambor africano é o que nos permite tocar ambos os estilos”, disse Henríquez.

Em Salswing!, Blades navega de maneira criativa na interseção entre os dias prestes a desaparecer da ‘big band’ de jazz moderna e a era da recessão, a salsa despojada. Ele se mantém fiel ao seu estilo ‘staccato sonero’, que é a sua marca, nos remakes de salsa Contrabando e Tambó, mas no bolero Ya No me Duele, se infiltra o improviso em um registro mais alto, à la Ella Fitzgerald, que ele usa em The Way You Look Tonight e Pennies From Heaven.

O álbum inclui também padrões de swing arranjados de maneira elegante, como Paula C., uma crônica pós-rompimento sobre um dos primeiros romances maduros de Blades. Ele o escreveu assim que chegou a Nova York, em meados da década de 1970, quando trabalhava na sala de correspondência para a Fania Records - conhecida como Motown da salsa - e subalugou um apartamento de Leon Gast, que dirigiu o documentário clássico sobre salsa Our Latin Thing.

“Foi uma época muito inspiradora, em termos de criatividade”, lembrou Blades, mencionando o jazz que prosperava na cidade e nos ambientes da salsa. “Todo mundo estava na melhor época de sua vida, o punk rock do centro estava estourando, e ainda se podia ir ao Tad’s Steaks e comer um bife com batatas e milho na espiga por US$ 1,99”. /TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

