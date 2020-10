Reconhecendo o aborto espontâneo como um motivo de luto

Perri Klass*, M.D., The New York Times - Life/Style

A emoção e atenção envolvendo a decisão da modelo e autora de livros de culinária Chrissy Teigen de discutir seu aborto espontâneo na mídia social, há algumas semanas, nos lembra que este ainda é um assunto que não é fácil para muitas pessoas abordarem. Histórias de abortos espontâneos, a dor e as emoções complexas que acarretam geram novas questões de como as pessoas públicas - ou não - querem se apresentar e desafiam o sistema de saúde a fornecer respostas e apoio que realmente sejam úteis.

Mesmo a terminologia é complicada: algumas pessoas fazem objeção ao termo “perda da gravidez”, como também à palavra “aborto espontâneo”, que transmitiria um sentido de culpa, como se alguma coisa deu errado com a mulher, quando na verdade muitas interrupções da gravidez ocorrem por causa de problemas com o desenvolvimento do feto. Entre 10% a 20% dos casos de gravidez registrados terminam assim, e muitos no primeiro trimestre de gravidez - e a tecnologia moderna hoje permite às mulheres acompanharem sua gravidez muito mais cedo do que no passado.

“Coletivamente é importante que o sofrimento seja mais reconhecido - trata-se de uma perda real”, disse Angela Hiefner, terapeuta de família e professora assistente no departamento de medicina comunitária e da família no Southwestern Medical Center da Universidade do Texas.

Como o aborto espontâneo é muito comum, médicos e profissionais obstetras se tornam menos sensíveis. Eles necessitariam de treinamento para reagir com mais sensibilidade no momento em que ocorre um aborto espontâneo e ajudar os pais a encontrarem o apoio que necessitam, seja de amigos, da família, grupos de apoio, incluindo conexões on-line e na mídia social, ou mesmo uma ajuda da psicoterapia, que pode ser individual ou para casais.

“Em todo casal que enfrenta uma situação como esta observamos que cada um dos parceiros sofre de maneira diferente”, disse a Dra. Hiefner, que na prática se depara com muitas casais se perguntando, “estamos enfrentando isto, mas não da mesma maneira que outras pessoas. Por que não conseguimos aceitar isso? Ou um deles pensando, “por que não está sendo tão difícil para meu parceiro como é para mim?”.

Com frequência as pessoas procuram a médica afirmando que sentem ter perdido algo que nunca nem mesmo tiveram. Temos rituais e tradições que ajudam as pessoas a superarem outras ocasiões de sofrimento, “mas essas tradições não existem ainda para quem sofreu um aborto espontâneo - e muito do que faço é encorajar os pais a buscarem rituais que reconheçam que não só uma vida foi perdida, mas esses pais perderam um futuro que haviam planejado”.

Elaine Nsoesie, professora assistente de saúde global na Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, estuda fontes não tradicionais de dados de saúde pública e tem analisado como as mulheres falam sobre aborto espontâneo no Twitter, em busca de uma comunidade. Como os abortos espontâneos eram mantidos em segredo no passado, disse a professora, muitas pessoas não sabem o quão comum eles são e assim sentem-se isoladas, ou como se fossem, individualmente, culpadas. “As pessoas às vezes internalizam o aborto espontâneo como uma falha pessoal e não algo que ocorreu biologicamente com elas”, disse a professora.

Há uma tendência a tratar essa dor como uma anormalidade, disse a dra. Hiefner: se uma criança de cinco anos de idade morre, ninguém achará confortável afirmar, “bem, você pode ter mais filhos, ainda é jovem”, mas essas mensagens com frequência são passadas para pessoas depois de um aborto espontâneo ou de um parto prematuro em que o bebê morre, e elas podem ser criticadas se a sua dor persistir.

A Dra. Nsoesie foi autora de um estudo em 2019 sobre discussões no Twitter relativas a abortos espontâneos e nascimentos prematuros, com relatos de mulheres sobre suas experiências e dor, incluindo suas preocupações sobre o tratamento insensível que acharam ter recebido. “As pessoas dizem, ora você vai ter outro filho - e os médicos também”, disse ela.

Como casais que enfrentaram um aborto espontâneo estão mais suscetíveis a uma separação ou divórcio posteriormente, disse a médica, sua pesquisa agora tem por fim examinar como ajudar alguns a continuarem juntos, “atravessar essa situação com sucesso como casal”. E isto implica aceitar que o sofrimento do seu parceiro pode ser diferente daquele que você está sentindo. Num estudo de casais publicado no início deste ano, ela escreveu: “os temas emergentes criam uma imagem de resiliência após a perda nesses casos, em que a perda compartilhada foi um aspecto crucial da experiência”.

Abortos espontâneos e mesmo partos prematuros com a morte do bebê sempre foram perdas ocultas durante grande parte da história humana, e talvez se tornaram invisíveis em parte pela dor e ansiedade intensas que cercavam as mortes de bebê, que nasceram vivos, mas não sobreviveram. Muitos morriam logo após o nascimento e nos primeiros meses desse perigoso primeiro ano de vida. Já no início do século 20, mais de 10% dos bebês nascidos nos Estados Unidos não chegaram ao seu primeiro aniversário.

As mortes de bebês eram tão aceitas nos séculos 18 e 19 e mesmo no início do século 20 que muitas biografias, especialmente de pais dessas crianças, se referem a elas de passagem, num parágrafo ou numa nota de rodapé. E havia o espectro ameaçador da morte da mãe: muitas histórias de mulheres, até o início do século 20, eram dominadas pela dor e o perigo. Mesmo hoje, a mortalidade materna nos Estados Unidos é três vezes mais alta entre mulheres negras e indígenas do que em mulheres brancas.

Abortos espontâneos ocasionalmente são citados em biografias, mas normalmente porque são dramáticos do ponto de vista médico e ameaçam a vida da mãe. Mary Shelley sofreu um aborto espontâneo em 1822 e seu marido, o poeta Percy Bysshe Shelley, teve de embrulhá-la em gelo para evitar que sangrasse até a morte. Mas quanto à sua saúde emocional e o seu sofrimento, os biógrafos abordaram as ramificações da perda da sua filha Clara, que nasceu prematuramente e morreu com oito dias, depois sua filha seguinte, também chamada Clara, que morreu criança e depois seu filho William, morto aos três anos e meio de idade. Das cinco vezes em que ficou grávida, somente um filho, Percy Florence, viveu e cresceu.

A mortalidade infantil diminuiu na primeira metade do século 20 nos Estados Unidos e caiu ainda mais nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, época do chamado baby boom. Mas o aborto espontâneo continuou um tema pouco debatido em público e certamente as implicações emocionais da perda, e o luto - tudo isto era quase completamente ignorado não só do discurso público, mas também pelos médicos.

O primeiro artigo na literatura médica que se referiu à dor parental após um nascimento prematuro com a morte do bebê, ou morte na sala de parto, apareceu em 1959 com o título The Management of Grief Situations in Obstetrics [Gerenciamento de Situações de Luto na Obstetrícia, em tradução livre]. Duas décadas depois, na revista Archives of Disease in Childhood, Emanuel Lewis, psiquiatra do Hospital Charing Cross, em Londres, observou que os pais, depois da morte prematura de um bebê, com frequência eram deixados sozinhos, em silêncio. E defendeu que passassem um tempo com o bebê que perderam, tirassem fotos, ficassem de luto e realizassem funerais.

A mortes “de rotina” e “esperadas” de recém-nascidos nos séculos anteriores hoje são consideradas acontecimentos trágicos a serem evitados, embora não seja uma vitória o fato de estarem equitativamente distribuídas no mundo, ou mesmo dentro da nossa sociedade.

Mas com o progresso nos tornamos cada vez mais capazes de ver e ouvir a dor que persiste quando uma gravidez não termina como os pais esperavam, compreender o afeto que sentem e as emoções complexas quando as coisas dão errado.

“O melhor a fazer é se sentar com algum familiar, amigo, colega de trabalho que enfrentou a situação e lhe dizer: “lamento que você tenha passado por isto” diz a dra. Hiefner. Reconhecer a perda e a dor e perguntar como pode ajudar. “É bom enfrentar os sentimentos incômodos e perguntar - aquela pessoa normalmente compreende isto melhor do que ninguém”. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*Dr. Perri Klass é autor do livro A Good Time to Be Born: How Science and Public Health Gave Children a Future, [Uma Boa Época para Nascer: Como a Ciência e a Saúde Pública Deram Um Futuro para as Crianças, em tradução livre] sobre como o nosso mundo mudou devido ao declínio radical da mortalidade infantil.

