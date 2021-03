Reduziu sua rotina de beleza? Tente água, com um reforço

Jessica Schiffer, The New York Times - Life/Style

Todas as manhãs, por volta de 7 horas, ao preparar-se para filmar uma live para os seus 237.000 seguidores no Instagram no seu apartamento em Nova York, Megan Roup toma água morna com algumas gotas de suco de limão enquanto a cafeteira expressa, francesa, termina de fazer o café. É um ritual que ela segue há anos, a ponto de nem lembrar quando começou.

“É para começar a engrenar as tarefas do dia”, disse Megan, 30 e poucos anos, fundadora da prática Sculpt Society que muitas modelos adoram. “Juntamente com um probiótico, isto tem realmente ajudado a minha digestão.”

Ela pertence ao grupo de figuras influentes devotas da nova prática que inclui Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Gisele Bündchen. Em entrevistas com modelos e em feeds sobre fitness, a dica virou lugar comum, até quase óbvia a esta altura. Melissa Wood-Tepperberg, fundadora do Método de Saúde Melissa Wood baseado em Pilates, é outra adepta, que posta mensagens quase diariamente a este respeito na rede social.

A lógica do ritual varia. Algumas compartilham da posição de Megan: ajuda a digestão, reduz o inchaço e a constipação; outras destacam os seus benefícios para a saúde da pele, acreditando que evita a formação de rugas e acaba com o acne. E, para as desidratadas entre nós, é simplesmente uma maneira de tornar a água mais palatável.

“Não saberia dizer se notei alguma diferença na minha pele ou na digestão, mas consumo mais água quando coloco limão, “ disse Lara Lajiness, 32, escritora freelance de Nova York, que toma frequentemente dois copos de 250 mililitros cada de água morna com limão há anos. “Há talvez um efeito placebo nisso?”

A popularidade da água com limão tornou-se praticamente uma febre este ano, porque as pessoas fechadas em casa canalizaram o seu tédio em suas rotinas de bem-estar, na esperança de sair da quarentena com um pouco mais de brilho, e mais fit, do que antes. As buscas por “limão e água” no Google chegaram a um pico em abril e continuam crescendo, 24% a mais desde o mesmo mês de 2019, segundo dados fornecidos pela Spate, empresa de informações ao consumidor.

A hidratação em geral tornou-se uma tendência, e também a mais recente fronteira lucrativa no boom do bem-estar. A Liquid I.V. vende pacotes de eletrólitos que forneceriam, segundo afirma, de duas a três vezes mais hidratação do que um copo de água. A empresa foi adquirida pela Unilever em setembro.

Uma companhia chamada 8Greens - seus tabletes verdes efervescentes promoveriam a elasticidade da pele - captou $ 10 milhões em financiamentos e foi vista nos feeds sociais de Drew Barrymore e Zac Efron. Os Beauty Water Drops, do serviço de entrega de refeições Sakara Life, que “transformam a sua água e hidratam profundamente as suas células com 72 minerais em traços iônicos que ocorrem naturalmente,” segundo a empresa, tornaram-se campeões de vendas da marca.

Mas convém ir com calma com as coisas que a gente compra. “Há muita pseudociência por aí bem intencionada, mas que não funciona”, disse o dr. Panta Rouhani Schaffer, dermatologista de Nova York. Água com limão, pelo menos, é considerada bastante inócua e, ao contrário da miríade de opções de hidratação de marca, facilmente acessível. Uma caixa de 30 tabletes da 8Green e um vidro de meio litro de Sakara Life Beauty Water Drops custa cada $ 39; a Liquid I.V., custa $ 25 a $ 120 para caixas de 16 a 96 pacotes individuais para hidratação.

Como muitos remédios americanos para o bem-estar, a bebida é na realidade um ritual de outro país - neste caso, a Itália. Conhecida por alguns italianos nativos como “canarino”, a bebida é um dos muitos “remédios da nonna” usados como digestivo depois das refeições, para aliviar o mal-estar estomacal ou contra o resfriado, dependendo a quem você perguntar.

Do ponto de vista da saúde do estômago, a vitamina C é considerada importante principalmente para a digestão e ajuda a absorver componentes cruciais como o ferro, disse o dr. Niket Sonpal, gastroenterologista de Nova York. Também pode atuar como laxante, o que significa que se as pessoas que tomam a água com limão diariamente se sentirem mais leves, provavelmente não será apenas uma sugestão.

“Elas estão consumindo uma quantidade de ácido ascórbico e amolecendo suas fezes com a hidratação, por isso, em vez de irem ao banheiro uma vez a cada dois dias, estão indo diariamente”, disse Sonpal. “Em geral, é uma coisa boa - melhor fora, do que dentro.”

No que diz respeito à saúde da pele, há alguma ciência que respalda os benefícios do consumo do limão, mas os detalhes são importantes. Os pesquisadores estão estudando cada vez mais os efeitos de certos alimentos na glicação, causa fundamental do envelhecimento da pele que envolve as moléculas de açúcar que atacam e deterioram proteínas como o colágeno, diz Schaffer.

Entretanto, a esperança de que uma dose diária de água com limão desintoxica ou acaba com o acne é uma causa perdida. “Não há toxinas na pele para desintoxicar”, afirmou Schaffer, reiterando uma mensagem que muitos médicos tentam transmitir por causa do aumento das dietas à base de líquidos, de acordo com este conceito equivocado de desintoxicação.

Quando muito, as propriedades antioxidantes do limão podem proteger contra radicais livres, e, como foi demonstrado, aceleram o envelhecimento, prosseguiu Schaffer. Mas quem sofre de acne deveria tomar diariamente duas xícaras de chá de hortelã. O chá, como foi demonstrado, tem efeitos anti-andrógenos que podem reduzir hormônios masculinos como a testosterona, causadores do acne.

Um especialista que não aderiu à febre é o seu dentista. “Eu sabia que água quente e limão se tornaram algo muito difundido quando o nosso dentista de família nos lembrou do perigo do ácido cítrico para o esmalte dos dentes”, disse Schaffer. “Ele viu tantos pacientes com um começo de erosão pelo fato de tomarem água com limão que passou a advertir a todos”. As pessoas com problemas renais ou cardíacos, também deveriam ir com calma, segundo Sonpal, porque fluidos em excesso muitas vezes são contraindicados em seu tratamento.

Mas se você consegue deixar de lado as visões da pele das supermodelos para reverter o envelhecimento, incorporar água com limão em sua rotina semanal é uma maneira fácil aprovada pelos especialistas, de aumentar a quantidade de água diária e colher os benefícios digestivos sem gastar muito dinheiro.

Por enquanto, Megan, que logo avisa suas seguidoras que não é nenhuma nutricionista quando compartilha seus hábitos alimentícios, tem mais fé neste caminho do que em outras opções encontradas no mercado que fazem afirmações exageradas.

“Todos estão sempre tentando nos vender algo no mundo da saúde e bem-estar, mas não precisa ser complicado”, ela disse./ TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times.