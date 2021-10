Como os níveis de colesterol ao longo da vida podem prejudicar ou ajudar seu coração

Nicholas Bakalar, The New York Times - Life/Style, O Estado de S.Paulo

O LDL, ou colesterol “ruim”, é um importante fator de risco para doenças coronárias. Um novo estudo sugere que, assim como fumar, ele tem um efeito cumulativo ao longo da vida: quanto mais tempo uma pessoa tem LDL alto, maior o seu risco de sofrer um ataque cardíaco ou parada cardíaca.

A doença coronária, também conhecida como “endurecimento das artérias”, é a principal causa de morte nos Estados Unidos. É causada pelo acúmulo de placas nas artérias que estreitam os vasos e bloqueiam o fluxo de sangue oxigenado para o coração. Geralmente, as pessoas não apresentam sintomas e permanecem sem saber que têm a doença por anos, até que desenvolvam dores no peito ou sofram um evento catastrófico como um ataque cardíaco.

Usando dados de quatro grandes estudos prospectivos de saúde, os pesquisadores calcularam os níveis de LDL ao longo do tempo em 18.288 pessoas que fizeram vários exames de LDL em idades diferentes. Eles calcularam sua exposição cumulativa ao LDL e acompanharam sua saúde por aproximadamente 16 anos. O estudo está localizado no JAMA Cardiology.

Os pesquisadores descobriram que quanto mais tempo uma pessoa tem altos níveis de LDL - não importa qual seja o nível de LDL na idade adulta jovem ou na meia-idade - maior o risco de doença coronariana. Em comparação com os do trimestre mais baixo para exposição cumulativa, os do trimestre mais alto tiveram um aumento de risco de 57%.

Eles não encontraram nenhum risco maior de derrame ou insuficiência cardíaca associado à exposição cumulativa ao LDL. Os pesquisadores sugerem que muitos fatores podem contribuir para a insuficiência cardíaca, e seu estudo teve muito poucos casos de derrame para alcançar uma estatística significativa.

O estudo foi controlado para raça e etnia, sexo, ano de nascimento, índice de massa corporal, tabagismo, lipoproteína de alta densidade (HDL, ou colesterol "bom"), pressão arterial, diabetes tipo 2, e o uso de medicamentos para baixar os lipídios e a pressão arterial.

Em pessoas com menos de 40 anos, as diretrizes atuais recomendam o tratamento com estatinas para baixar o colesterol apenas com exames de LDL maiores a 190, mas os pesquisadores descobriram que o risco maior de doença cardíaca coronária pode começar em um nível muito mais baixo. (Níveis de LDL abaixo de 100 são geralmente considerados normais.)

“Nossos números sugerem que o risco começa em níveis de LDL tão baixos quanto 100”, disse o autor principal do estudo, YiYi Zhang, professor assistente de ciências médicas na Universidade de Columbia em Nova York. “Isso não significa necessariamente que uma pessoa com menos de 40 anos com um LDL de 100 deva iniciar o tratamento imediatamente. Precisamos de mais evidências para determinar a combinação ideal entre idade e nível de LDL. ”

A Dra. Tamara Horwich, cardiologista e professora de medicina da UCLA que não esteve envolvida no estudo, observou que as diretrizes médicas sobre a escolha de quem precisa de tratamento com estatinas são muito voltadas para pessoas mais velhas, uma vez que a idade avançada é um importante fator de risco para complicações em doenças cardíacas.

Ainda assim, ela disse: “A partir de estudos de autópsia, sabemos há algum tempo que a aterosclerose começa a se desenvolver nas artérias de indivíduos jovens, como adolescentes e pessoas na casa dos 20 anos. Acho que este estudo pode motivar os médicos a se voltarem para trás e repensarem a idade de iniciar, ou pelo menos pensar em começar o tratamento com estatinas. ”

Os jovens têm um risco baixo a curto prazo, disse Zhang, mas um risco alto a longo prazo. “A mensagem principal é tentar manter o LDL baixo até a meia-idade. Isso reduzirá o seu risco de doenças cardíacas ”. / TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times