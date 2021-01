Treinamento com pesos pode ajudar a aliviar a ansiedade

Gretchen Reynolds, The New York Times - Life/Style

Perturbado com preocupações envolvendo a pandemia e a política? Levantar peso pode ajudar, de acordo com um estudo a respeito de ansiedade e treino de resistência. O estudo, que envolveu jovens saudáveis, halteres e agachamentos, indica que uma rotina de treino com pesos reduz substancialmente os níveis de ansiedade, uma descoberta que tem particular relevância nesses dias de inquietude e atribulação.

Já possuímos provas abundantes de que os exercícios físicos ajudam a evitar a depressão e outros problemas da mente e conseguem intensificar sensações de felicidade e contentamento. Mas a maioria dos estudos do passado a respeito de exercícios e estados mentais considera os efeitos de exercícios aeróbicos, como correr na esteira ou pedalar na bicicleta ergométrica.

Leia Também Criando resistência mental como um atleta profissional

Apenas recentemente, os cientistas começaram a investigar a maneira como o treino com pesos também pode influenciar a saúde mental — e se essa influência existe. Uma análise de estudos de 2018, por exemplo, concluiu que adultos que levantam peso são menos propensos a desenvolver depressão do que aqueles que nunca o fizeram. Em outro estudo, mulheres com diagnósticos de distúrbios de ansiedade relataram menos sintomas após iniciar exercícios tanto aeróbicos quanto com pesos.

Mas muitos desses estudos envolveram sessões frequentes e complicadas de exercícios de resistência, realizadas sob os olhares de pesquisadores, diferente da maneira que a maioria de nós se exercita. Eles também tinham foco em grupos específicos, como homens ou mulheres com um distúrbio mental diagnosticado, como depressão ou ansiedade, o que limitava sua aplicabilidade.

Então, para o mais recente estudo, publicado em outubro na Scientific Reports, pesquisadores da Universidade de Limerick, na Irlanda, e de outras instituições decidiram averiguar se uma versão simples de treinamento com pesos poderia beneficiar o estado mental de pessoas que já apresentavam boa saúde mental, de maneira geral.

Para a pesquisa, eles recrutaram 28 homens e mulheres jovens, saudáveis e testaram sua condição mental, com ênfase particular no questionamento a respeito da sensação de ansiedade entre os voluntários. Todos os participantes se mostraram saudáveis em questionários detalhados a respeito desse aspecto.

Os cientistas, então, dividiram esses voluntários emocionalmente estáveis em dois grupos. À metade deles foi solicitado que continuasse com sua vida normal, como grupo de controle. Os outros iniciaram o treinamento com pesos, uma prática com a qual poucos deles estavam familiarizados.

Os cientistas elaboraram um treino de resistência simples e útil, com base em diretrizes da Organização Mundial de Saúde e da Faculdade Americana de Medicina Esportiva. Ambas as organizações recomendam a prática de exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana, e foi isso o que os voluntários começaram a fazer. Após instruções iniciais dos pesquisadores, os voluntários iniciaram um programa básico com agachamentos, levantamento de peso e abdominais, utilizando, às vezes, halteres e outros equipamentos.

O treinamento deles continuou por oito semanas. Ao longo do período, ambos os grupos repetiram periodicamente os testes de níveis de ansiedade, incluindo no fim do programa de treinamento (depois que o estudo acabou, o grupo de controle teve como opção iniciar a rotina de treinamento com pesos).

Conforme o esperado, a maioria das pessoas do grupo de controle manteve os níveis baixos de ansiedade. Esses voluntários ainda se sentiam tão tranquilos quanto oito semanas antes. O grupo que realizou os programa de treinamento com pesos, porém, apresentou uma melhora de 20% nos testes de níveis de ansiedade. Eles já tinham começado o estudo com níveis baixos de ansiedade, mas se sentiram menos ansiosos depois dos treinos.

Esse efeito foi “mais intenso do que o antecipado”, afirmou Brett Gordon, pesquisador de pós-doutorado no Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina da Universidade Penn State, coautor do estudo com Matthew Herring, Cillian McDowell e Mark Lyons. Na verdade, os benefícios para a saúde mental foram maiores do que os observados em estudos que envolveram exercícios aeróbicos e ansiedade. Mas Gordon alerta que tais comparações são limitadas, já que vários experimentos usam diferentes quantidades de exercícios e medições de estado mental.

O novo estudo não se debruça sobre as maneiras como o treinamento com pesos consegue influenciar a ansiedade. Mas Gordon e seus colegas suspeitam que há relação entre o aumento de massa física e de capacidade psicológica. Os levantadores de peso ficam mais fortes com o tempo, capazes de levantar cargas mais pesadas.

“Sensações de domínio podem ter ocorrido”, o que, afirma ele, deixaria as pessoas mais propensas à superação em geral. Mudanças moleculares nos músculos e no cérebro dos levantadores de peso também podem ter ocorrido e contribuído para melhorar seu estado mental, afirmou ele, ressaltando que estudos futuros podem ajudar a detalhar algumas dessas alterações.

É evidente que esse experimento analisou apenas jovens saudáveis realizando uma mesma versão do treinamento, o que significa que as descobertas não nos dizem se a mesma quantidade de exercício aliviaria a ansiedade em pessoas mais velhas. E também não sabemos qual tipo de programa de exercícios poderia ser suficiente, exagerado ou apenas na medida correta para melhorar a saúde mental. Finalmente, o estudo não prova que começar a frequentar a academia de ginástica hoje pode aliviar intensamente qualquer tormento mental que possamos sentir, já que as melhorias evidenciadas apareceram após semanas de treinamento.

Mas, para quem se sente tenso e irritado, como tantos de nós nesses dias, ficar mais forte é provavelmente um objetivo válido e não precisa ser algo intimidador, afirmou Gordon. “Há numerosos métodos de treinos de força que requerem pouco ou nenhum equipamento”, afirmou ele. “Tente exercícios comuns que usam o peso do próprio corpo, como flexões, abdominais ou agachamentos, ou use itens de casa como pesos”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times