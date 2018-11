Um grande salto para o ramo dos foguetes de pequeno porte

Kenneth Chang, The New York Times

Um pequeno foguete de uma empresa pouco conhecida decolou este mês da costa leste da Nova Zelândia, transportando um conjunto de pequenos satélites. Esse modesto acontecimento - o primeiro lançamento comercial de uma empresa americana e neozelandesa chamada Rocket Lab - pode marcar o início de uma nova era no ramo espacial, com incontáveis pequenos foguetes decolando de espaçoportos ao redor do mundo. Essa miniaturização dos foguetes e espaçonaves coloca o espaço sideral ao alcance de um segmento mais amplo da economia.

Batizado de Electron, o foguete é mínimo se comparado a modelos gigantes como os de Elon Musk, da SpaceX, e Jeff Bezos, da Blue Origin, pensados para transportar pessoas para o sistema solar. Esse projeto tem apenas 17 metros de altura e transporta apenas um peso de 225 quilogramas para o espaço. “Somos como uma transportadora", disse o neozelandês Peter Beck, fundador e diretor executivo da Rocket Lab. “Somos como o entregador que traz pacotes até sua porta.”

A missão, intitulada “Valendo", transportou dois satélites de rastreamento naval para a Spire Global; um pequeno satélite de monitoramento ambiental para a GeoOptics; uma pequena sonda construída por estudantes do ensino médio na Califórnia; e uma versão de demonstração de uma draga espacial para a remoção de satélites desativados ainda em órbita.

A firma de investimento Space Angels está acompanhando o desempenho de 150 empresas de lançamentos pequenos. O diretor da empresa, Chad Anderson, disse que embora a maioria dessas empresas esteja destinada ao fracasso, algumas contam com o financiamento e o conhecimento de engenharia necessários para alcançar o sucesso.

Cada empresa defende um modelo de negócios próprio: a Vector Launch Inc. busca a produção em massa; a Virgin Orbit, parte do império de negócios de Richard Branson, vai lançar seus foguetes a partir da barriga de um 747; a Relativity Space pensa em fabricar seus foguetes usando impressoras 3D para as peças; a Firefly Aerospace vai oferecer um foguete um pouco maior, apostando que os pequenos satélites vão aumentar de tamanho.

No passado, imensos satélites de comunicações pairavam a uma altitude de 35,4 mil km acima do equador, descrevendo o que chamamos de órbita geossíncrona. Avanços tecnológicos possibilitaram uma constelação de satélites menores, orbitando a altitudes mais baixas e mais fáceis de alcançar, imitando as capacidades que antes só eram possíveis a partir de uma posição geossíncrona.

Beck disse que o Electron é capaz de transportar mais do que 60% das espaçonaves que chegaram à órbita no ano passado. Em comparação, analistas do ramo espacial se perguntam qual é o tamanho do mercado existente para um titã como o Falcon Heavy, da SpaceX, lançado pela primeira vez em fevereiro. Um Falcon Heavy consegue transportar uma carga 300 vezes mais pesada que o Electron, mas seu custo é de US$ 90 milhões, enquanto o Electron custa US$ 5 milhões.

A SpaceX teve a oportunidade de abocanhar o mercado de foguetes menores dez anos atrás. Seu primeiro modelo, o Falcon 1, foi pensado para transportar cerca de 680 quilos. Mas a SpaceX abandonou o projeto, dedicando-se ao Falcon 9, muito maior, voltado para as necessidades da agência espacial americana (NASA).

Jim Cantrell, um dos primeiros funcionários da SpaceX, não entendeu a decisão. Em 2015, ele fundou a Vector Launch, Inc., com sede no Arizona. O objetivo era desenvolver o equivalente a um Ford Model T dos foguetes: pequeno, barato e produzido em massa. A Vector se diz capaz de colocar seus foguetes em órbita lançando-os a partir de qualquer lugar onde consiga montar sua plataforma móvel de lançamento, que é essencialmente um trailer modificado.

A empresa ainda planeja colocar em órbita seus primeiros foguetes Vector-R ainda este ano. Um protótipo foi planejado para lançamento suborbital em setembro, mas um problema técnico levou ao cancelamento do teste. A Rocket Lab espera realizar um segundo lançamento comercial em dezembro, e outro em janeiro. “Não estamos pensando apenas no próximo foguete, e sim nos próximos 100 lançamentos”, disse Beck. “Uma coisa é chegar à órbita. Outra bem diferente é tornar isso um feito corriqueiro.”