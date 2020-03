Um salvador improvável para o mais antigo jornal da Califórnia

Tim Arango, The New York Times

DOWNIEVILLE, CALIFÓRNIA – Na noite anterior ao seu primeiro fechamento, Carl Butz, o proprietário do mais novo jornal da Califórnia, saboreava um enorme prato de ensopado de carne no Café Two Rivers. “Amanhã preciso encher o jornal”, ele disse. “A questão é, será um jornal de quatro páginas ou de seis?”

Desde a aposentadoria e da morte da esposa em 2017, Butz, de 71 anos, pensava em viajar para a Inglaterra ou a Letônia, ou fazer uma viagem pela Ferrovia Trans-siberiana. No entanto, ali estava ele, o proprietário de um jornal novinho em folha, que havia decidido entrar na empreitada no início do ano para salvar The Mountain Messenger, o mais antigo jornal da Califórnia, da extinção. The Messenger foi fundado em 1853. Mark Twain escreveu alguns contos para jornal – de ressaca, diz a lenda – enquanto se escondia da lei aqui.

Os jornais dos Estados Unidos, principalmente nas áreas rurais como em Sierra County, foram morrendo, e Downieville estava prestes a se tornar o mais recente “deserto dos jornais”. Os necrológios para o jornal já haviam sido escritos. O editor Don Russell, grande bebedor e fumante inveterado, dono de um estilo seco, que havia sido o dono e o diretor da publicação por quase trinta anos, estava se aposentando, e parecia feliz que o jornal morresse neste lugarejo de cerca de 300 habitantes.

E então, uma noite, Butz, que assistia a Cidadão Kane pela TV a cabo, pensou: Eu sou capaz de fazer isto. Pagou um preço de “quatro dígitos”, contou, e ainda assumiu algumas dívidas. No entanto, Russell, um velho amigo de Butz, relutava em vender. “A sua posição era que se tratava de uma proposta para perder dinheiro, e quem quisesse fazer isto seria louco”, disse Butz. “Ele me chamou de idealista romântico e um caso de insanidade. E era uma paráfrase, mas uma afirmação direta.”

Para os moradores de Downieville que contavam com a chegada do The Messenger todas as quintas-feiras, com incêndios, apagões, booms e crises econômicas, Butz tornou-se um improvável herói local. “Graças a Deus para Carl, ele chegou”, disse Liz Fisher, que havia sido editora do jornal e hoje tem um site de notícias online. “Foi devastador para todos pensar que iríamos perder The Mountain Messenger”. Butz, um californiano da quarta geração, ex-programador e economista especializado em mão de obra, admitiu que não tinha a menor ideia de onde ele havia se metido.

Uma das primeiras coisas que ele disse que faria depois de comprar o jornal seria proibir o cigarro na redação, mas perto do seu teclado havia um maço de cigarros sem filtro e um cinzeiro. Sobre todas as superfícies da sala havia livros, bugigangas e a mais perfeita bagunça – historias da Guerra Civil, anais do país, dicionários, garrafas de cerveja vazias, pacotes de macarrão ramen. “Qual é o artigo principal?”, perguntou Butz quando encarou o seu primeiro fechamento.

“A primeira página está em branco”, respondeu Jill Tahija, a única funcionária do jornal. Enquanto ela trabalhava na página, Butz terminou sua carta aos leitores. “O horrível pensamento de ver esta venerável instituição fechar e desaparecer depois de 166 anos de operação contínua, foi mais do que eu poderia suportar”. O jornal, escreveu, “é algo de que nós precisamos para nos conhecermos ”.

The Messenger é mais do que apenas a crônica dos acontecimentos da semana – reuniões do governo, nascimentos e mortes, a meteorologia – e também o repositório da historia do condado. O jornal é apenas um ano mais novo do que Sierra County, que foi fundada em 1852, o ano da criação da Wells Fargo para a Corrida ao Ouro e às riquezas tiradas do rio.

Sob a direção de Russell, The Messenger, com 700 assinantes e 2,4 mil exemplares, tinha uma postura própria. Ele abominava o politicamente correto e não era imune a usar palavrões nos textos. Butz afirmou que não pretendia fica com o jornal por muito tempo, e queria encontrar uma pessoa mais jovem que pudesse tomar o seu lugar. Ele disse também que o seu objetivo era também levar o jornal para a era digital, com um site.

No entanto, a história que corre no lugarejo é que Butz salvou o jornal. Mas Butz. que ainda chora a morte da esposa – Cecilia Kuhn, baterista de uma banda punk feminina, a Frightwig, morreu em 2017 – pensa de maneira diferente. “É ele está me salvando”, afirmou. “Me chamou de idealista romântico e de um caso de insanidade. Não é uma paráfrase, é uma citação direta”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA