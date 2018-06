Uma dose de realidade para a indústria chinesa da tecnologia

Li Yuan, The New York Times

HONG KONG - Antes ridicularizada como tecnologicamente atrasada e afeita a imitações, a China tem agora um orgulho justificável de sua prosperidade tecnológica. Seus habitantes se transportam pelo país em trens de alta velocidade. Podem usar seus smartphones para comprar e pagar por praticamente qualquer coisa. Para os chineses viajando no exterior, o restante do mundo pode parecer lento e antiquado.

Agora, esse progresso foi colocado em dúvida.

O governo Trump anunciou no dia 7 de junho um perdão à ZTE, que emprega 75 mil funcionários e é a quarta maior fabricante de equipamentos de telecomunicação do mundo.

A ZTE, que tinha violado sanções americanas, concordou em pagar uma multa de US$ 1 bilhão e permitir o acesso de inspetores às suas instalações. Em troca, a empresa, que já foi símbolo do progresso e experiência da engenharia chinesa, receberá permissão para comprar os microchips, software e outras ferramentas (todos feitos nos Estados Unidos) dos quais necessita para sobreviver. Parece que a prosperidade da tecnologia chinesa foi construída usando a tecnologia ocidental.

Para muitos chineses, o incidente da ZTE, como o episódio é chamado na China, revela o quanto a tecnologia do país ainda precisa avançar.

A professora-adjunta Dong Jielin, do Centro de Pesquisa para a Inovação Tecnológica da Universidade Tsinghua, em Pequim, disse, “percebemos que a prosperidade da China foi construída sobre a areia".

A China sente agora grande urgência para mudar essa situação.

A próspera indústria da tecnologia é a epítome do chamado modelo chinês, segundo o qual as pessoas podem subir na vida e prosperar mesmo sob rígido controle do governo. Mas o quase colapso da ZTE abalou os empreendedores de tecnologia, investidores e cidadãos comuns na China.

“O recente incidente envolvendo a ZTE nos fez enxergar claramente que, independentemente do quanto seja avançado nosso sistema de pagamento com celulares, sem os serviços móveis, microchips e software, não podemos concorrer de maneira competente", disse Pony Ma, diretor executivo da gigante chinesa da internet, Tencent Holdings, num fórum científico em maio.

A China sente uma nova urgência para ampliar suas capacidades tecnológicas. O projeto atual, chamado Made in China 2025, é a principal causa da piora nas relações entre EUA e China. Mas os problemas com a ZTE, que teve receita de US$ 17 bilhões em 2017, vai apenas estimular os chineses a seguir adiante.

“A autonomia é o princípio que vai levar a China a manter com firmeza sua posição no mundo, e a inovação independente é nossa única maneira de escalar a montanha da ciência e da tecnologia globais", disse o líder chinês Xi Jinping a seus principais cientistas em maio.

Ding Jichang, fundador e diretor executivo da chinesa Mobiuspace, que desenvolve aplicativos para celulares, disse que a ideia da China como potência tecnológica não está equivocada. Ele destacou que as empresas chinesas logo descobriram como usar o poder do celular no cotidiano. A ZTE e outras empresas são competitivas em áreas como tecnologia de dados para celulares.

Mas muitos na China também se viram presos num outro ciclo. A poderosa máquina de propaganda abafou as vozes racionais, disse a professora Dong, da Universidade Tsinghua. A prosperidade da tecnologia se encaixa perfeitamente na grande narrativa de Pequim a respeito de um rejuvenescimento nacional.

Inovação e empreendedorismo são políticas nacionais, com imenso suporte financeiro por parte do governo.

O período de prosperidade impediu muitos de fazerem perguntas difíceis. Eles nem indagaram por que a China ainda importa 90% de seus componentes semicondutores apesar de a indústria ter se tornado uma prioridade nacional em 2000.

O tom mudou.

Algumas empresas chinesas estão redobrando os esforços para desenvolver os próprios chips. A Gree Electric Appliances, de Zhuhai, maior fabricante mundial de ar-condicionados, começou a construir seus próprios chips para ar-condicionado três anos atrás na tentativa de reduzir custos e controlar melhor a cadeia de fornecimento.

“Após o incidente envolvendo a ZTE, percebemos como é importante a capacidade de fabricar os próprios chips", diz Tang Xiaohui, executivo-sênior encarregado do desenvolvimento de chips e celulares da Gree.

A presidente da empresa anunciou em rede nacional de televisão que a Gree gastaria US$ 7,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de chips nos próximos três anos.

Os chips desenvolvidos pela Gree podem não ser tão bons quanto os americanos, disse Tang. “Mas precisamos de um plano B.”