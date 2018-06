Uma obra que fugiu ao controle de seu criador

Brett Sokol, The New York Times

Uma “mercadoria perigosa, repleta de riscos”. Foi assim que o artista Robert Indiana, já falecido, descreveu a emoção do amor. Ele também poderia referir-se a “LOVE”, a obra de arte que o tornou tão famoso, criada em meados da década de 1960.

Uma das imagens mais reconhecíveis do século XX é um desenho enganosamente simples: a palavra "love" (amor) foi escrita com todas as letras maiúsculas, as duas primeiras letras sobre as duas últimas, com a letra O em itálico, sugestivamente inclinado para a direita.

Lançado como desenho, depois como quadro, e logo depois em uma escultura, tornou-se um fenômeno cultural e foi usado para adornar todos os tipos de objetos, de livros a selos (foram vendidos 330 milhões, e a contagem não para aí), abotoaduras e tênis. Grande parte desta produção não tinha patente e fugiu do controle do seu criador. Indiana culpou a popularidade impressionante de “LOVE” pela destruição de sua carreira, que transformou este porta-estandarte da vanguarda dos anos 1960 em avatar do kitsch.

“Tenho a certeza de que todas as pessoas que nasceram há 20 anos só me conhecem por causa de “LOVE”, queixou-se Indiana ao The New York Times em 2013.

Para seu livro “Robert Indiana: Figures of Speech”, publicado em 2000, Susan Elizabeth Ryan fez longas entrevistas com o artistas. Ela escreve que a ideia de “LOVE” surgiu no final de 1964, como uma palavra mais explícita, de quatro letras (na língua inglesa) - que começava com F, e a segunda letra era U, inclinada de maneira intrigante para a direita. Depois de um complicado rompimento com seu intermitente parceiro romântico e colega artista, Ellsworth Kelly, Indiana passou a concentrar-se em quadros de quatro letras.

“Para Ellsworth era uma brincadeira”, disse Susan, uma brincadeira que Kelly considerou provocação. Como devoto abstracionista, prosseguiu, “Ellsworth ficou horrorizado com a ideia de quadros que têm palavras como tema. E quanto mais ele ficava horrorizado, mais Robert queria levar a coisa a sério”.

Em dezembro daquele ano, Indiana mudou as quatro letras de sua obra-prima para "LOVE" (amor), e a usou em cartões de Natal feitos à mão que enviou para seus amigos, e engavetou o termo grosseiro que a antecedera. O diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York viu alguns dos cartões e pediu a Indiana que fizesse uma produção industrial deles para a loja de presentes do museu.

Até o final de 1965, o cartão com a palavra “LOVE” do MoMA tornara-se o mais vendido, e inclusive estavam sendo produzidas imitações baratas. Indiana patenteou seu precioso “amor”, dedicou-se à feitura de algumas variações em quadros, passando a fazer versões em três dimensões.

Barbara Haskell, curadora do Whitney Museum of American Art e organizadora da retrospectiva de 2013, “Robert Indiana: Beyond Love”, disse que, para um homem homossexual em 1964 - quando o simples fato de entrar em um bar gay poderia levar à prisão -, a postura cautelosa de Indiana em relação ao amor tinha seu fundamento. O problema, ela disse, era que ele nunca agiu de acordo.

Na persistente esteira da popularidade desta imagem, afirmou Barbara, “ele deu à sua obra o sentido de que não passava de algo comercial e de que ele se esgotara por esta única imagem. Nada do que ele fez depois foi tão bom”.