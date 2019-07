Uma sutil, porém autêntica, visão do Tibete

Amy Qin, The New York Times

PEQUIM - Pema Tseden, cineasta e escritor tibetano, sentiu-se envergonhado. Há anos ele escrevia contos e roteiros passando do chinês para a língua tibetana com a ágil habilidade linguística de um ambidestro. Nos últimos tempos, porém, o fatigante expediente só lhe deixara tempo para escrever em chinês.

A sensação de estar negligenciando sua língua nativa chegou ao ápice em um recente evento para o lançamento da edição tibetana de seu livro Tharlo, que foi traduzido do original chinês. "Alguém teve de traduzir meu próprio romance para minha língua nativa", disse. "Parece um pouco absurdo".

Tseden, 49, é considerado o primeiro diretor tibetano na China a realizar um filme inteiramente em tibetano, e o primeiro a se formar na prestigiosa Academia Cinematográfica de Pequim. Ele é um raro diretor de cinema que consegue trabalhar no rigoroso sistema de censura chinês, enquanto continua produzindo filmes de grande repercussão. E isso evitando referências claras à política em seus filmes, apesar da pressão de alguns tibetanos no exterior para que fale abertamente.

Embora todos os seus filmes sejam ambientados no Tibete, não mencionam Dalai Lama, que o governo chinês acusa de apoiar a independência tibetana.

Suas obras oferecem uma visão tibetana do Tibete, um retrato sem retoques de um planalto varrido pelos ventos às margens de uma modernidade que avança de maneira irresistível.

"Os filmes de Pema Tseden são autênticos no sentido de que captam as questões sociais que envolvem todos os tibetanos", disse Psering Shakya, professor de literatura tibetana na Universidade da Colúmbia Britânica.

Shakya destacou o filme Tharlo, sobre um humilde pastor que, ao ser informado de que precisa se cadastrar para receber um cartão de identidade emitido pelo governo, indaga: "Eu sei quem sou, não basta?". Seu personagem é interpretado por Shide Nyima.

Sua observação assume um significado mais profundo neste ambiente extremamente politizado. Em 1951, o Exército Vermelho tomou o Tibete, que desde então é governado pela China. Uma rebelião dos tibetanos, em 2008, elevou as tensões, dando origem a uma persistente repressão e a várias autoimolações de tibetanos em protesto.

"Todo tibetano sabe o que significa quando o governo deixa claro que ele não passa de um de seus súditos", comentou Shakya.

As histórias de Tseden são inspiradas por sua experiência como filho de pastores nômades em Qinghai. Ele lembra que, na infância, em sua aldeia nas montanhas, os livros eram tão raros que um dicionário poderia ser trocado por um iaque. O avô, um monge, foi quem inculcou nele a valorização da língua e da cultura tibetanas. "Acho que eu fui um literato em uma vida passada", disse com um sorriso.

Tseden, o primeiro membro da família a concluir a universidade, foi professor e ocupou um cargo público em Qinghai antes de se mudar para Pequim a fim de frequentar a escola de cinema. Seu desejo era quebrar o estereótipo dos tibetanos encapsulado em Serfs, clássico chinês de 1963 sobre a exploração de um servo tibetano e sua emancipação pelo Exército de Libertação Nacional.

Tseden procurou retratar um Tibete isento de sentimentalismos e estereótipos. Em The Silent Holy Stones (2005), seu primeiro longa, monges de vestes roxas assistem ininterruptamente a programas de televisão - algo muito diferente do paraíso no Himalaia envolvido pela neblina da imaginação popular ocidental, e a região dos antigos servos da imaginação popular chinesa.

Em setembro do ano passado, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro na seção Orizzonti do Festival de Cinema de Veneza por seu último filme, Jinpa, sobre um motorista de caminhão tibetano que acidentalmente atropela uma ovelha e pega um carona que quer matar o assassino do próprio pai. O motorista, já preocupado com o carma negativo por ter atropelado a ovelha, pergunta-se se deveria frustrar o assassinato.

Tseden tem o mérito de ter levado toda uma indústria cinematográfica para o planalto do Tibete. Como seus filmes abordam questões relativas às minorias étnicas, são submetidos a um processo de censura mais rigoroso do que de costume. Todos os seus seis longas receberam o "selo do dragão" da aprovação dos censores chineses - o que testemunha, segundo críticos, a sutileza de sua expressão cinematográfica.

Há vários anos, Tseden deixou Pequim e se mudou para Xining, perto da remota aldeia nas montanhas onde ele cresceu. "Ser artista no sistema da China é uma vida difícil", afirmou. "Mas a liberdade é um conceito relativo. E esta é a terra à qual eu pertenço". / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA