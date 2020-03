Teorias da conspiração seguem sendo recomendadas pelo YouTube

Jack Nicas, The New York Times

A mudança climática é uma farsa, a Bíblia previu a ascensão do presidente Donald Trump e Elon Musk é um adorador do diabo que domina o mundo. Essas ficções encontraram vida no YouTube, em parte porque guia as pessoas no seu caminho. Em janeiro de 2019, o YouTube, de propriedade do Google, disse que limitaria a disseminação de vídeos "que podem desinformar os usuários de maneira prejudicial".

Um ano depois, recomenda muito menos as teorias da conspiração. Mas continua avançando certos tipos de histórias fabricadas, de acordo com um novo estudo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley. O estudo examinou oito milhões de recomendações em 15 meses e fornece uma imagem da capacidade do Vale do Silício de combater as informações erradas.

Ele descobriu que o YouTube quase erradicou algumas conspirações de recomendações, como alegações de que o governo dos Estados Unidos realizou os ataques terroristas de 11 de setembro. No entanto, outras histórias de desinformação floresceram, como alegações de que alienígenas criaram as pirâmides.

Os pesquisadores dizem que isso sugere que o YouTube decidiu quais informações erradas deixar passar. Hany Farid, co-autor do estudo, disse: “Se você tem a capacidade de conduzir praticamente parte de um conteúdo particularmente problemático a zero, então você pode fazer mais em muitas coisas. Eles usam a palavra "não podem" quando querem dizer "não". "

Farshad Shadloo, porta-voz do YouTube, disse que as recomendações visam direcionar as pessoas para os vídeos oficiais que eles gostariam. Ele disse que a empresa estava melhorando continuamente o algoritmo que gera as recomendações, que direcionam dois bilhões de usuários mensais para vídeos. O YouTube disse que dirige mais de 70% das mais de um bilhão de horas que as pessoas passam assistindo todos os dias.

A pesquisa mostrou que as recomendações amplificam vídeos divisivos, sensacionalistas e falsos. O YouTube enfrenta diariamente um ataque de informações erradas. No mês passado, um alemão enviou uma placa dizendo que "sociedades secretas invisíveis" usam o controle da mente para abusar de crianças em bunkers. Mais tarde, ele matou nove pessoas em um subúrbio de Frankfurt.

Farid e outro pesquisador, Marc Faddoul, se uniram a Guillaume Chaslot, um ex-engenheiro do Google que ajudou a desenvolver o algoritmo. Desde outubro de 2018, eles coletaram sugestões que apareceram ao lado de vídeos de mais de mil dos canais relacionados a notícias mais populares e recomendados do YouTube. Eles treinaram um algoritmo para avaliar a probabilidade de um determinado vídeo vender uma teoria da conspiração, analisando seus comentários, transcrição e descrição.

As recomendações foram coletadas sem fazer login no YouTube, e não é assim que a maioria das pessoas usa o site. Quando logadas, as sugestões são personalizadas com base no histórico de visualizações das pessoas, algo que os pesquisadores têm se esforçado para replicar.

Alguns vídeos afirmam que o governo está escondendo tecnologias como levitação (5,5 milhões de visualizações); aquela filmagem do funeral de George H.W. Bush confirma que uma revelação está chegando (1,3 milhão de visualizações); e que as fotos do veículo espacial em Marte provam que já houve civilização (850 mil visualizações). Geralmente, os vídeos são veiculados com publicidade, o que ajuda a financiar a próxima produção dos criadores. O YouTube também recebe uma parcela do valor.

Vídeos promovendo o QAnon, a teoria da conspiração pró-Trump que afirma que pedófilos de "estado profundo" controlam os Estados Unidos, tiveram milhares de recomendações no início de 2019, segundo o estudo. Durante o ano passado, as recomendações caíram acentuadamente.

O YouTube afirmou que tentou orientar as pessoas a obter melhores informações confiando mais nos canais principais, mas às vezes esses canais exibem visualizações desacreditadas. Um clipe da Fox News intitulado "A verdade sobre o aquecimento global", recomendado 15.240 vezes no estudo, ilustra esse desafio.

Nele, Patrick Michaels, um cientista financiado pela indústria de combustíveis fósseis, disse que a mudança climática não era uma ameaça porque as previsões do governo são sistematicamente falhas e exageram bastante o risco. Vários cientistas contestam seus pontos de vista e apontam para dados que mostram que as previsões foram precisas.

Ainda assim, muitas das teorias de conspiração que o YouTube continua recomendando vêm de canais menores. Considere Perry Stone, um televangelista que prega que os líderes mundiais adoram o diabo. As recomendações do YouTube sobre seus vídeos aumentaram constantemente, chegando a oito mil no estudo.

"Acho divertido que alguns dos pesquisadores da academia não-religiosa considerem partes dos meus ensinamentos que vinculam a profecias bíblicas e seu cumprimento, como uma mistura de teorias conspiratórias", disse Stone em uma entrevista por e-mail. Quanto à alegação de que os líderes mundiais são "luciferianos", a informação "me foi fornecida diretamente de um bilionário europeu", disse ele. "Não divulgarei suas informações nem sua identidade." / TRADUÇÃO DE PEDRO RAMOS