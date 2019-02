Zoológico inanimado conquista Nova York e incomoda críticos

Zachary Small, The New York Times

Nova York foi tomada pelos cães, mas os coelhos e rinocerontes não demoraram a chegar. Sem chamar muita atenção, Gillie e Marc Schattner, dois artistas australianos casados, marcharam com seu ousado zoológico de bronze pela cidade. Suas estátuas antropomórficas - simpáticos Weimaraners, lebres que lembram damas e animais selvagens atléticos - estão deixando para trás indeléveis pegadas na busca secreta da dupla para conquistar as calçadas da cidade.

Durante o processo, os Schattners se tornaram os mais prolíficos criadores de arte pública na história da cidade, para desgosto de alguns importantes historiadores da arte.

"Nada do que fizemos foi muito planejado", disse Schattner, 57, em seu estúdio em Sydney.

O improviso é um tema recorrente para o casal, que se conheceu numa sessão fotográfica em Hong Kong (Gillie era a modelo, e Marc, o diretor de criação) antes de fugir para o pé do Monte Everest e celebrar um casamento hindu sete dias mais tarde.

Ainda assim, trata-se de uma explicação modesta para um casal que recebeu oito encomendas de arte nas ruas de Nova York desde 2016, metade delas em terras públicas. É um ritmo sem precedentes para uma cidade cujos programas culturais chegam acompanhados de muita burocracia.

Em comparação, o casal de artistas Christo e Jeanne-Claude precisaram de 30 anos até obter a aprovação para "The Gates", no Central Park. "Christo procurava todo mundo, oferecendo entrevistas como cortesia", disse a ceramista Arlene Shechet.

Em agosto, Gillie e Marc, como são conhecidos, planejam revelar seu mais ambicioso projeto, no Rockefeller Plaza: 10 "Estátuas pela Igualdade" vão retratar mulheres poderosas, entre elas Beyoncé e Angelina Jolie. Os Schattners disseram que seu projeto busca sublinhar a distância entre os gêneros nas estátuas públicas da cidade, das quais apenas 3% representam mulheres.

Citando Andy Warhol e Damien Hirst, os dois se definem como "artistas populares". "Cometemos equívocos terríveis e já erramos no passado", disse Gillie, 53. "Já perdemos dinheiro e aprendemos com essa experiência, mas também aprendemos experimentando, fracassando, e tentando algo diferente".

"Queremos criar obras que tragam um sorriso às pessoas", disse Schattner.

Mas os críticos não estão gostando. Um importante crítico de arte australiano, John McDonald, descreveu as esculturas do casal como "impossivelmente tediosas" e "engraçadinhas". O principal crítico de arte da revista New York, Jerry Saltz, chamou de "brincadeira anticlimática" a obra "The Last Three" (Últimos três), a representação dos Schattners para os rinocerontes ameaçados de extinção.

Mas poucos repararam em como o casal australiano conquistou Nova York ao deixar de lado os porteiros habituais da arte pública, como a organização sem fins lucrativos Public Art Fund, em favor de outros aliados. Cinco de suas encomendas vieram dos chamados Business Improvement Districts (BIDs), parcerias público-privadas que supervisionam melhorias na qualidade de vida e são financiadas principalmente pela valorização das propriedades locais.

"Para mim, essa explosão de arte é uma bobagem", disse Michele H. Bogart, professora de história da arte na Universidade Stony Brook, perto de Nova York.

Pouquíssimas organizações de arte pública podem pagar pelas encomendas que fazem. O custo é proibitivo porque as autoridades da cidade exigem que a obra seja resistente aos efeitos do clima, do vandalismo, dos danos e dos acidentes. É comum serem necessários vários alvarás. "The Last Three" teve custo de US$ 200 mil, disseram os Schattners.

O casal diz investir o lucro do estúdio nas encomendas de arte pública, fechando as contas. Seu catálogo online também proporciona uma fonte de renda, com quase mil artigos à venda.

Os Schattners sentem-se alvos de uma perseguição desproporcional por parte do mundo da arte. "Queremos colocar mais humanidade, mais alma nos espaços públicos", disse Marc.

Mas entre os clientes satisfeitos está a RXR Realty, incorporadora imobiliária com sede em Nova York. Michael Aisner, um dos vice-presidentes da empresa, diz que "é tão maravilhoso trabalhar com o casal" que a empresa aprovou cinco projetos deles no ano passado.

"Particularmente, a arte não me parece muito interessantes, mas as obras deles são acessíveis e sugestivas", disse Aisner. "Pode-se tomar um café com as esculturas deles. Não podemos fazer isso com a Mona Lisa".