'A vitória está conosco', diz Taleban após dez anos de guerra

CABUL - O Taleban divulgou nesta sexta-feira, 7, uma nota prometendo manter os combates contra todas as forças estrangeiras que restam no Afeganistão. As declarações foram feitas para marcar o 10º aniversário da campanha militar dos Estados Unidos no país.

Veja também:

ESPECIAL: Dez anos da guerra no Afeganistão

INFOGRÁFICOS: Dados sobre o conflito

A luta do grupo na última década, "mesmo com armas e equipamentos escassos, forçou os ocupadores, que pretendiam ficar para sempre, a repensar a sua posição", disse o porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, na declaração escrita em inglês.

O presidente Hamid Karzai e seus apoiadores ocidentais concordaram que todas as tropas de combate estrangeiras voltem para casa até o fim de 2014. O Ocidente, no entanto, prometeu apoio para depois dessa data na forma de fundos e treinamento para as forças de segurança afegãs.

Neste 7 de outubro completam-se dez anos do início da campanha militar dos Estados Unidos no Afeganistão, lançada após os ataques de 11 de setembro de 2001, que ajudou a derrubar o governo linha-dura do Taleban.

Sem vencedores

Dez anos depois do início dos conflitos, tanto a aliança militar quanto o Taleban alegam ter vencido. Não há consenso, porém, sobre a vitória, uma vez que nenhum dos lados atingiu seus objetivos por completo.

A violência se disseminou para as regiões norte e oeste, que já foram pacíficas, e os insurgentes executaram uma série de assassinatos, entre eles o de um ex-presidente. Mas as forças da Otan reforçaram o controle sobre antigos redutos do Taliban no sul do país.

"Com a ocorrência dos dez anos da jihad promovida pelo povo afegão contra os invasores, devemos lembrar que a vitória divina está conosco", disse o comunicado de Mujahid, que foi enviado por email. "Se segurarmos firme na corda de Alá, evitarmos a insinceridade, a discórdia, a hipocrisia e outras doenças, então, com a ajuda de Alá, nosso inimigo será forçado a abandonar por completo nosso país", acrescentou.

Embora as tropas estrangeiras tenham sido inicialmente bem-recebidas como libertadoras no Afeganistão, a presença delas provocou muitas mortes. Bilhões de dólares que entraram no país alimentaram a corrupção, assim como a mudança.