Abbas aposta em unidade palestina durante manifestação da Fatah em Gaza

GAZA - Centenas de milhares de palestinos participaram de uma rara manifestação em Gaza da facção Fatah, do presidente palestino, Mahmoud Abbas, nesta sexta-feira, 4, à medida que diminuem as tensões com os rivais do Hamas, que governam o enclave desde 2007.

"Logo nós iremos recuperar nossa unidade", disse Abbas em um discurso televisionado para os milhares de manifestantes que marcharam em Gaza.

Um longo hiato nas negociações de paz entre o governo de Abbas e Israel aproximaram as diferenças ideológicas entre as duas principais facções palestinas. A solidariedade aumentou desde o ataque de Israel a Gaza em novembro, no qual o Hamas, apesar de agredido, declarou vitória contra o Estado judaico.

Abbas continua na região ocupada por Israel da Cisjordânia, mas vários de seus assessores participaram da marcha desta sexta-feira na Faixa de Gaza, enfeitada com bandeiras amarelas da Fatah em vez das cores verdes do Hamas, que dominaram tais eventos desde que combatentes do Hamas expulsaram a Fatah do território em 2007.

"A mensagem de hoje é que a Fatah não pode ser eliminada", disse Amal Hamad, um membro do órgão administrativo do grupo. "A Fatah está viva, ninguém pode excluí-la e quer acabar com a divisão."

A manifestação marcou os 48 anos desde a fundação da Fatah para comandar os palestinos na luta contra Israel. Seu antigo líder, Yasser Arafat, assinou um acordo de paz provisório em 1993, que ganhou para os palestinos uma determinação para se auto-governarem.

O movimento linha-dura Hamas, que não reconhece o direito de existência de Israel, rejeitou o acordo e venceu a eleição parlamentar palestina de 2006. O Hamas formou uma turbulenta coalizão com a Fatah, até sua separação violenta um ano mais tarde.

Embora afastado do Ocidente, o Hamas se sente amparado pelos ganhos eleitorais de movimentos políticos islâmicos no vizinho Egito e em outros países da região - confiança que pode ser vista pelo fato de a manifestação de sexta-feira da Fatah ter sido autorizada.

"O sucesso da manifestação é um sucesso para a Fatah e para o Hamas também", disse o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri. "A atmosfera positiva é um passo no caminho para recuperar a unidade nacional."

O Egito tenta há muito tempo negociar a reconciliação entre Hamas e Fatah, mas os esforços anteriores fracassaram por questões de partilha de poder, controle de armas, e até que ponto Israel e outras potências aceitariam uma administração palestina incluindo o Hamas.