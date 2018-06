Abbas chama Holocausto de 'crime mais abominável' contra humanidade

Abbas já havia condenado antes o assassinato em massa de judeus na Segunda Guerra Mundial, mudando alegações de um livro de sua autoria, de 1983, em que negava o Holocausto.

Os seus novos comentários sobre o tema, porém, têm importância adicional, feitos um dia depois de Abbas ter sinalizado que continuava comprometido com o processo de paz e que um futuro governo de unidade palestino reconheceria Israel.

A mensagem foi divulgada no dia em que Israel relembra a morte dos seis milhões de judeus durante o Holocausto. Ela também expressou simpatia pelos familiares das vítimas.

Israel suspendeu as negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos na quinta-feira, como resposta ao inesperado pacto político de Abbas com o grupo Hamas, que defende a destruição de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que Israel não irá negociar com um governo que tem o apoio do Hamas, e que Abbas não pode dizer que o Holocausto é terrível enquanto abraça, ao mesmo tempo, os que procuram a destruição do povo judeu.

(Por Jeffrey Heller)