Abbas diz que governo de união palestino reconhecerá Israel

Os comentários de Abbas pareciam destinados a acalmar as preocupações do Ocidente em relação ao acordo de união fechado na quarta-feira com o Hamas, uma facção islâmica que prega a destruição de Israel e é considerada por Washington uma organização terrorista.

Israel suspendeu as negociações de paz com Abbas depois do pacto de reconciliação e os EUA disseram que vão reconsiderar a ajuda anual aos palestinos no valor de centenas de milhões de dólares.

"O governo estaria sob meu comando e minha política", disse Abbas a líderes da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em sua sede presidencial na cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

"Seu alcance será o que acontece internamente. Eu reconheço Israel e ele vai reconhecer Israel. Eu rejeito a violência e o terrorismo", disse.