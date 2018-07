Abuso de marines contra militantes não afetará diálogo, diz Taleban

CABUL - Um porta-voz do Taleban afegão disse nesta quinta-feira, 12, que o vídeo em que aparentemente soldados dos Estados Unidos aparecem urinando sobre os corpos de combatentes talebans mortos no Afeganistão não vai afetar os esforços para as duas partes manterem conversações de paz.

Veja vídeo:

"Este não é um processo político. Portanto, o vídeo não vai prejudicar nossas conversações e troca de prisioneiros porque elas estão num estágio preliminar", disse o porta-voz Zabihullah Mujahid.

Na quarta-feira, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos afirmou que investigaria o vídeo, postado no YouTube e em outras páginas na Internet. Nele aparecem quatro homens vestindo uniformes de combate camuflados urinando sobre os corpos de três combatentes do Taleban.