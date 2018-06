Acidente de ônibus na Turquia deixa pelo menos 17 mortos

ANCARA - Pelo menos 17 pessoas morreram e 36 ficaram feridas no leste da Turquia no acidente de um micro-ônibus com imigrantes ilegais do Paquistão, Afeganistão e Irã, informou a agência de notícias Anadolu nesta sexta-feira, 30.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira, 29, na província de Igdir, disse a Anadolu, acrescentando que haviam mais de 50 pessoas a bordo de um veículo projetado para transportar apenas 14 passageiros.

O micro-ônibus, que trazia imigrantes do Irã, pegou fogo depois de bater em um poste. Dezessete pessoas morreram, algumas foram queimadas e outras 36 ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital.

Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

As forças de segurança também prenderam 13 imigrantes clandestinos que estavam viajando em um segundo micro-ônibus que acompanhava o veículo acidentado, acrescentou a agência de notícias.

Fotografias publicadas na mídia turca mostraram a carcaça do veículo inteiramente carbonizada.

Acidentes de trânsito são frequentes na Turquia, onde 3.530 pessoas morreram nas estradas no ano de 2017, segundo a televisão pública turca. /AFP