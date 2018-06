Acordo nuclear com o Irã 'pode ser alcançado', diz chanceler britânico Um acordo sobre o programa nuclear iraniano entre o Irã e seis potências mundiais pode ser fechado antes do fim do prazo de 24 de novembro, disse o secretário britânico das Relações Exteriores, Philip Hammond, nesta terça-feira, mas Teerã precisa mostrar mais flexibilidade nas negociações.