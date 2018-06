Acordo nuclear impulsionaria cooperação, diz presidente do Irã Se o Irã e as potências mundiais chegarem a um acordo nuclear de longo prazo que termine com as sanções contra Teerã, o trato irá abrir as portas para a cooperação com a paz e a estabilidade regional e com a luta contra o terrorismo, afirmou o presidente do Irã nesta terça-feira.