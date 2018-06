Adiada reunião da Liga Árabe sobre a Síria

Ahmed Ben Helli, da Liga Árabe, afirmou à Reuters que a reunião foi postergada por causa da cirurgia do ministro do Exterior saudita, o príncipe Saud al-Faisal. O ministro passou por pequena operação no intestino nesta sábado.

A Arábia Saudita e o Catar têm liderado os esforços para isolar o presidente sírio, Bashar al-Assad, que tem usado tanques e tropas para reprimir a rebelião no país. Acredita-se que os dois Estados estejam fornecendo armas para os rebeldes sírios.

(Reportagem por Ayman Samir)