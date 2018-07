Adolescente palestina é libertada de prisão israelense após oito meses de detenção

Associated Press

CISJORDÂNIA - Israel libertou da prisão neste domingo, 29, a manifestante palestina Ahed Tamimi depois dela ter cumprido uma sentença de oito meses de prisão por dar tapas e chutar soldados israelenses.

Ahed e sua mãe, Nariman Tamimi, foram levadas pelo exército para os Territórios Palestinos, onde uma recepção festiva as esperava em sua cidade natal Nabi Saleh.

A jovem foi presa em dezembro depois de ter estapeado dois soldados israelenses em frente à casa de sua família.

Sua mãe filmou o incidente e postou no Facebook, onde se tornou um viral e instantaneamente a transformou, para muitos, em símbolo da resistência contra o domínio militar de meio século de Israel sobre os palestinos.

Em Israel, no entanto, ela é vista por muitos como uma provocadora, uma irritação ou uma ameaça à política de dissuasão dos militares.

Em Nabi Saleh, os adeptos receberam Tamimi em casa com faixas e bandeiras palestinas no telhado de sua casa. Centenas de cadeiras foram montadas para os simpatizantes no recinto.

Seu pai, Bassem Tamimi, disse que espera que ela tome a frente na luta contra a ocupação israelense, mas ela também está avaliando cursar uma faculdade.

Ahed tinha 16 anos quando foi presa e fez 17 anos sob custódia. Seu caso concentrou os holofotes sobre a detenção de menores palestinos por Israel, uma prática que tem sido criticada por grupos de direitos internacionais. Aproximadamente 300 menores são atualmente detidos, segundo dados de fontes palestinas.

Israel tomou o controle da Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967.

Os palestinos estão cada vez mais desiludidos com os esforços para estabelecer Estado nesses territórios, depois de mais de duas décadas de negociações fracassadas com Israel. /AP