Afeganistão concorda com escritório do Taliban no Catar--Karzai O presidente Hamid Karzai disse nesta quarta-feira que o Afeganistão concorda com os esforços norte-americanos de negociar com o Taliban, e com o plano do grupo insurgente de abrir um escritório no Catar, porque isso poderia evitar mais conflitos e mortes de civis inocentes.