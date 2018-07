Afeganistão diz que só analisará impasse com FMI após as férias O Afeganistão disse no sábado que só poderá lidar com uma preocupação chave do FMI relativa a uma pendente crise financeira, desencadeada por um escândalo de corrupção em um banco quebrado, daqui a mais de um mês por conta das férias dos parlamentares.