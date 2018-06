Afeganistão e EUA assinam acordo para transferência de prisões

CABUL - Um acordo para transferir o comando dos centros de detenção sob a liderança dos Estados Unidos às autoridades afegãs foi assinado durante uma cerimônia nesta sexta-feira, 9, em Cabul.

A iniciativa melhora as perspectivas de uma parceria estratégica que permitirá o envolvimento dos norte-americanos a longo prazo no país.

O Acordo de Parceria Estratégica, discutido por Washington e Cabul há mais de um ano, será a forma do envolvimento dos Estados Unidos no Afeganistão depois de 2014, quando as últimas tropas de combate estrangeiras devem se retirar do país.